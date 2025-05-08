血債血償！怒轟印度「點燃地獄火」　巴國炸毀戰機：討回每一滴血

▲巴基斯坦旁遮普省慘遭印度空襲，民眾在伊斯蘭學校出席犧牲者的喪禮。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

印度控訴巴基斯坦縱容恐攻團體在喀什米爾開槍殺害觀光客，於是趁昨（7）日凌晨向巴基斯坦本土與巴國控制喀什米爾等9處地點發射飛彈空襲，造成巴國至少31人死亡、57人受傷。對此，巴基斯坦警告，將替空襲中喪生的人員進行報復，透露在一小時的空戰將印度戰機炸成粉碎，誓言血債血還。

根據美媒《CNN》，巴基斯坦總理謝里夫（Shehbaz Sharif）於當地時間7日晚間透過國營電視台向全國發表談話，警告巴國將替那些在印度飛彈空襲中犧牲的人員進行血淚報復，「我們在這裡承諾，這些烈士們所流下的的每一滴鮮血，我們都會一一討回公道！在長達一小時的空戰中，我國（巴基斯坦）的飛行員已經將敵方戰機炸得粉碎。」

謝里夫補充，「只用了幾個小時，敵人就屈服了！」

巴基斯坦此前聲稱，在「自衛行動」中擊落印度軍5架空軍戰鬥機、1架無人機，包括3架法國製造的「飆風」（Rafale）戰鬥機、一架米格-29（MiG-29）戰鬥機、蘇-30戰鬥機（SU-30），另外還有一架印度的「赫倫」（Heron）無人機也被擊落。

▲巴基斯坦控制的喀什米爾地區首府穆扎法拉巴德一座清真寺，慘遭印度空襲炸毀。（圖／路透）

巴基斯坦國防部長阿西夫（Khawaja Asif）接受當地媒體採訪時表示，「巴基斯坦只會攻擊印度的軍事目標，絕對不會攻擊平民。我們將遵守國際法，將這場國際對抗限制在軍事目標範圍內。新德里政府（印度）周三凌晨向旁遮普省和巴控喀什米爾地區發動的致命襲擊，是明顯的侵犯行徑。」

阿西夫控訴，「印度最近的襲擊象徵兩國衝突擴大，但伊斯蘭馬巴德政府（巴基斯坦）正『試圖避免』全面戰爭。」

巴基斯坦指控，印度侵犯巴基斯坦領土與主權的空襲行徑，形同「點燃一場地獄之火」，是授權巴國軍方對印度採取「對等」的報復行動。巴基斯坦副總理兼外交部長達爾（Ishaq Dar）受訪時承諾，巴國將不惜一切捍衛國家領土、主權與尊嚴，「我方授權武裝部隊採取適當行動，但這些行動講求克制、對等且負責。」

▲巴基斯坦第二大城、旁遮普省省會拉合爾，一座清真寺遭到印度空襲炸毀。（圖／路透）

至於究竟巴基斯坦才會向印度發動報復？達爾拒絕透露詳細時間表，僅表示目前討論何時、何地採取什麼報復行動仍「為時尚早」，而一切計劃將由陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir）領導，並且與執政聯盟協商。

韓媒《朝鮮日報》指出，印度所控制的喀什米爾觀光療養地「帕哈爾加姆」（Pahalgam）於4月22日發生疑似恐怖組織持槍攻擊觀光客的事件，造成26人死亡、17人受傷。印度指控巴基斯坦政府縱容被聯合國認定的恐怖組織虔誠軍（Lashkar-e-Taiba），因此祭出取消簽證、禁止船隻停靠港口與郵遞等制裁，甚至還宣布暫停《印度河協定》，不讓「一滴水」流入巴基斯坦。