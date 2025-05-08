中央出資輕軌「口誤」惹哭黃敏惠　陳世凱再道歉：沒欺負嘉義人

▲交通部長陳世凱今在立院二度為嘉義輕軌口誤爭議道歉。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

行政院長卓榮泰口誤「中央出資372億元興建嘉義輕軌」爭議延燒，嘉義市議員痛批卓榮泰失信、詐騙抹黑，嘉市府痛批是台灣史上最大詐騙案，市長黃敏惠更稱受騙，要求卓榮泰出面說明。交通部長陳世凱今日在立院二度道歉，交通部說明，依法規規定，中央可補助嘉義市府非自償性經費暫估68%，嘉義縣府估86%。

行政院長卓榮泰在立法院會備詢時稱中央可以負擔嘉義輕軌工程款372億元，讓嘉義市長黃敏惠直呼「這是母親節最好禮物」，未料交通部昨日隨即出面認錯，澄清是提供資料問題導致院長口誤，交通部長陳世凱也認錯道歉，強調地方依法仍要負擔經費。

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黃敏惠今日在嘉義市議會時哽咽表示，卓揆答詢陳世凱就站在身旁，她也在陳世凱來嘉義時報告輕軌案，市府提報輕軌規劃及財務報告，院長怎麼可能口誤；她的心情從開心，變痛心、受騙，輕軌爭取超過20年，現在又有不分黨派全體議員及里長連署支持，嘉義人有骨氣，永不放棄，請行政院長出來說明。

交通部長陳世凱今日在立法院交通委員會答詢時二度公開道歉，陳世凱強調，因為幕僚所提供的資料讓院長誤解了，他昨天道歉過一次，今天再道歉一次，「這是口誤，不是反悔，輕軌和捷運計畫有法規規定，全國都是一致性的統一原則，一切按照法規來，不可能因為嘉義市就不一樣，包括台中捷運、台北捷運、高雄捷運等都是地方出比較多經費，絕對不會欺騙和欺負嘉義人。」

交通部也說明嘉義輕軌中央與地方經費分攤方式，交通部指出，100年4月訂定發布「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點」，定地方政府納入周邊開發效益，計算計畫自償率，並據以計算中央及地方財務分擔；中央依據計畫自償率及地方財力級次，就非自償經費予以補助，地方則除用地費外，尚須負擔自償經費、部分非自償經費，為全國一致性原則。

交通部強調，依嘉義市政府於113年11月5日函報藍線輕軌可行性研究，路線跨嘉義縣市，倘嘉義縣市自償率均為14.48%，嘉義市財力級次屬第四級，嘉義縣政府屬第五級，中央可補助嘉義市政府非自償性經費暫估約68%，嘉義縣政府暫估約86%。實際中央補助非自償經費，仍須依捷運審查作業要點規定辦理。