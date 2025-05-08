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屏東警屏東大學揭性影像詐騙陷阱　小心網路交友

▲屏東警分局到屏東大學性影像詐騙宣導 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東警分局到屏東大學性影像詐騙宣導 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

最近大學生遭詐騙頻傳，為強化大專院校學生的防詐騙意識，屏東警分局於日前由王翔正組長率領家防官團隊，前往國立屏東大學進行反詐騙暨婦幼安全宣導，宣導內容特別聚焦於層出不窮的「性影像詐騙」案例，提醒學生小心網路交友陷阱，勿因一時衝動而掉入詐騙集團精心設計的圈套。

警方指出，詐騙手法千變萬化，詐騙集團往往假冒年輕異性主動搭訕，誘導學生進行視訊裸聊，接著側錄影像並威脅外流，逼迫受害人匯款或購買遊戲點數贖回影片。這類案件屢見不鮮，不僅讓受害學生蒙受金錢損失，更承受極大的心理壓力，嚴重影響學習與生活，甚至誤信詐騙話術而多次匯款，造成「人才兩失」。

警方在宣導中除了揭露詐騙手法，家防官也強調性影像犯罪屬於婦幼安全議題的一環，提醒學生應提高警覺、保護自己，勿輕信網路上的陌生人，更不要輕易曝光個人私密影像。並鼓勵學生如遇可疑情況，應勇於報案尋求協助，若私密影像不幸外流，亦可透過「性影像處理中心」的專業，申請移除遭非法散布的性影像，切勿隱忍或獨自承擔。

分局長林明波呼籲，網路世界虛實難辨，面對陌生邀約務必冷靜思考、保留警覺，切勿因一時衝動犧牲名譽與未來。警方將持續深入校園推廣反詐教育與婦幼安全，攜手學校、家庭與社會，共同守護年輕世代的身心安全與數位足跡。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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