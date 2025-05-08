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承包上千萬公共工程卻欠國庫20萬　執行署出招逼繳清

▲屏東執行分署人員執行扣款作業 。（圖／屏東執行分署提供）

▲屏東執行分署人員執行扣款作業 。（圖／屏東執行分署提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣一名提供在地休閒服務的獨資業者，為勞基法適用行業，依法應逐日記載並保存勞工出勤紀錄五年，卻逾期拒絕檢查，被開罰3萬元，加上未繳17餘萬元營業稅，屏東執行分署調查發現他承包上千萬元公共工程採購案，計畫查扣工程款時，他一次繳清。

這一位從事其他休閒服務業的獨資業者，為適用「勞動基準法」之行業，該業者長年在屏南地區為遊客提供活動規劃、導覽解說等在地休閒服務，依「勞動基準法」第30條、第80條規定，雇主應置備勞工出勤紀錄並保存五年，出勤紀錄應逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止。拒絕、規避或阻撓勞工檢查員依法執行勤務者，處新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。

屏東縣政府人員進行勞動條件檢查，多次限期請業者提供勞工113年1月至113年7月的出勤紀錄及工資清冊至縣府勞動暨青年發展處受檢，業者沒有在期限內提供資料受檢，縣府依限請業者回覆陳述意見書，業者逾期未回覆，該業者違反「勞動基準法」第80條規定被處罰3萬元，加上未繳營業稅17萬餘元，總共欠20萬餘元未繳。

分署限期通知業者繳納，惟業者未於期限內繳納，分署扣押業者在銀行存款仍不足清償。分署查到該業者有承攬高達千萬元公共工程採購案，正要發文去扣工程款時，業者主動來電表示願意全數繳納，並請分署提供繳款單據，分署請業者持行動裝置掃描分期繳款單上QR-Code進行線上繳款，透過線上繳款作業，業者就將欠款繳清。

屏東分署表示數位化時代來臨，提供線上繳款是便民趨勢，民眾收到分署繳款單時，可以選擇利用自動櫃員機（ATM）、網路銀行或網路銀行APP，依照繳款單正面條碼區所載銀行代號及轉入帳號繳款，完成繳納；若是繳款單正面下方印有「便利超商專用繳款單」三段條碼者，可以選擇在繳納期限內持繳款單至四大便利商店全國門市繳款；另也可以選擇前來分署繳款，或是去郵局買匯票繳款。該分署提醒民眾完成繳款後，請妥善保管收據或是交易明細表等足以證明繳款文件，以保障自身權益。

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