媽祖鑾轎旁「紅臂章長者」是誰？內行解密隨行神秘人：超資深

▲原PO好奇出現在鑾轎旁的長者是誰。（圖／翻攝自FB／白沙屯媽祖全球徒步聯誼會）



記者鄺郁庭／綜合報導

白沙屯媽祖進香之旅有各種小彩蛋，最近有網友看直播時，發現有位年長者總是出現在鑾轎旁、身穿藍衣配紅臂章，「時不時還會向轎內請示的感覺」，令他不禁好奇，「這個人的職務是什麼呢？是傳達媽祖指示的嗎？」話題引發熱論。

有網友在「白沙屯媽祖全球徒步聯誼會」發問，「有人知道進香路上，鑾轎旁會有個年紀較長的人員跟著，時不時還會向轎內請示的感覺，很好奇這個人的職務是什麼呢？是傳達媽祖指示的嗎？」並貼出截圖，「就是照片右邊這位藍衣紅臂章的長者」。

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看到截圖後，就有眼尖網友認出對方是「資深轎班陳弼宏委員」，「非常資深的轎班人員，目前是拱天宮委員，一生奉獻給媽祖的前輩」、「陳大哥是30年以上資深扛轎人員，現在擔任扶助神轎旁的任務。」

更有人直稱他是「媽祖傳達聖意的重要人物」，「能在轎班的還當上組長，大概本身都能有通靈的能力」、「他不是通靈，只是用白話文將目前的問題傳達給媽祖，媽祖思量後會自己做決定，再透過神轎行動。」

事實上，陳弼宏今年大約已63歲，進香資歷41年，是裝潢師傅出身。他在白沙屯長大，從小的信仰就是媽祖，國中畢業就到台北當木工學徒，退伍那年第一次去進香，後來加入轎班，是第一梯扛轎人員。後來某年因器材操作失誤，他誤將一根釘子打進胸口，歷經7個小時才將釘子取出。

當時，醫生還詫異詢問「你是拜什麼宗教啊？」讓陳弼宏堅信，這條命是媽祖救回的。後來他因為某些關係，從先遣部隊變成後援，發揮多年與媽祖同行的經驗分析事態，為香燈腳指引方向。