獨／外國學生也瘋媽祖！香燈腳搶合影...驚喜大讚熱情的補給品

記者黃資真／彰化報導

苗栗白沙屯拱天宮媽祖10天9夜行程，昨（7日）來到第6天，本次活動將近33萬人報名共襄盛舉，而幾名背著巴西國旗的外國學生，成為隊伍中的焦點，學生們透露，他們才跟著一起走沒多久，就拿了很多食物、水，大家都很慷慨，是個很有趣的體驗！

▲外國學生參加白沙屯媽祖進香，沿途感受無的熱情。（圖／記者黃資真攝，下同）



在大多是台灣人參與的進香之旅中，來自巴西、法國、捷克、德國的學生們吸引了眾人目光，不少民眾紛紛上前請求合照，留作紀念，而他們也來者不拒，露出驚喜的笑顏。

這些學生們約16歲至19歲，來台灣進行交換已經1年，在扶輪社長的邀請下，第一次參加這一年一度的白沙屯媽祖進香行程，學生表示可以親身認識台灣文化，他們都很享受其中，也有人說因為與自己國家的文化並不太一樣，是個很嶄新的體驗。不僅如此，也有人說他們才加入隊伍幾分鍾，就體會到當地民眾的慷慨，拿了很多食物跟水。

▲路上不少熱情香燈腳送上結緣物或補給品。



扶輪社前助理總監呂才雄表示，為讓國際交換生能夠有機會參與並體驗台灣宗教信仰，所以在社長邀請下參與本次活動，事實上有些學生本身信仰並不同，但能夠讓他們參加學習不同文化，是很好的一件事。

▲扶輪社前助理總監呂才雄。