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中華郵政釋1113個職缺「錄取率近9%」　破千名碩博士搶考

▲▼中華郵政今舉辦招考，釋出1113名職缺。（圖／中華郵政提供）

▲中華郵政今舉辦招考，釋出1113名職缺。（圖／中華郵政提供）

記者李姿慧／台北報導

中華郵政釋出1113名職缺，起薪最高約5.5萬元，今天(4日)舉辦筆試，吸引超過1.5萬人報名，其中碩、博士學歷者高達1千1百餘人，錄取率為8.96％。

中華郵政公司今(114)年公開甄選職階人員，正取1113名，各類職階人員起首月薪突破40K，櫃台業務等五項類科月薪4萬440元，郵遞業務及運輸業務等兩項類科月薪4萬1750元，一般金融等28項類科月薪4萬5180元，法務等11項類科月薪5萬5625元。

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職階人員招募今(4日)舉辦筆試，於台北、台中及高雄共14個考場同時舉辦，報名人數約1萬5千餘人。中華郵政公司表示，第一節總到考人數為1萬2416人 ，平均到考率為80.62％，預計平均錄取率約8.96％，如與最近2次甄試榜示錄取率相較，略高於111年的6.75％及112年的5％。

▲▼中華郵政今舉辦招考，釋出1113名職缺。（圖／中華郵政提供）

▲中華郵政今舉辦招考，釋出1113名職缺。（圖／中華郵政提供）

中華郵政公司指出，這次甄試報名考生具碩、博士學歷者約有1千1百餘人，人數與112 年相近，至考生是否能進入第二試或錄取，視考生準備情形不同，與學歷高低並無絕對關係。

根據規劃，筆試成績將於114年6月19日公告，第二試口試、體能測驗將於6月28、29日於台北舉辦，榜示日期為114年7月9日，錄取人員主要是為遞補明年7月前預期人力退休所遺職缺。

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