紅十字會長拜會徐榛蔚　打造全學齡防災示範城市

▲中華民國紅十字會長潘維大（左）拜會花蓮縣政府由縣長徐榛蔚親自接待。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

中華民國紅十字會長潘維大7日拜會花蓮縣政府，縣長徐榛蔚在縣府教育處長翁書敏、社會處長陳加富、消防局副局長李龍聖陪同下接見，會中針對推動全學齡防災教育進行交流，期盼公私協力攜手打造花蓮為全國第一個從小學至大專的防災示範城市。

徐榛蔚表示，0403地震造成花蓮縣內災損慘重，非常感謝中華民國紅十字會協助災區重建，共同發揮公私協力、合作共善之人道精神。花蓮位於環太平洋地震帶與迎風面，為確保鄉親們的生命財產安全，花蓮縣政府持續強化防災韌性，全面提升整體安全防護能力，積極面對自然災害、突發事件等各種挑戰。教育防災意識非常重要，希望建立「自助、互助、公助」的防救災應變機制，落實萬全準備，在災難來臨前，先要自助，再互相協助，最後公助，多一分準備，就能少一分災害。

中華民國紅十字會長潘維大表示，花蓮山海交織、風景壯麗，處處呈現大自然充沛的生命力與魅力，然位處板塊交界處，經常面臨地震、颱風等天災的威脅，紅十字會希望與花蓮縣政府共同攜手讓防災教育從校園開始，期望從小學到大專，打造防災完整的教育鏈。

