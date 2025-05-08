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南韓央行總裁有說「美國施壓升值」？　韓媒報導分兩派

記者黃翊婷／綜合報導

新台幣匯率近日急升，韓國央行總裁李昌鏞卻表示，亞洲貨幣走強，背後原因之一「正是美方對各國匯率政策的干預壓力」。不過，究竟李昌鏞有沒有說出這樣的話，韓國各家媒體引述的說法也略有出入，大致上分為兩派，例如韓聯社、聯合電視新聞台有明確提到美國施壓，MBN、首爾經濟、亞洲經濟的說法則比較委婉，韓國銀行目前也沒有特別出面澄清此事。

南韓央行行長李昌鏞（Rhee Chang-yong）。（圖／路透）

▲韓國央行總裁李昌鏞。（圖／路透）

部分韓媒日前報導指出，韓國央行總裁李昌鏞（Rhee Chang-yong）表示，近期包括韓元在內的亞洲貨幣普遍走強，背後原因之一「正是美方對各國匯率政策的干預壓力」。他還補充道，目前仍不宜斷言韓元兌美元是否已觸底，並強調韓國央行無法單方面改變匯率走勢，「匯率任何變動都有利弊」，管理其波動才是當務之急。

此話一出引發各界議論，根據《中央社》報導，李昌鏞是在義大利米蘭出席亞洲開發銀行（ADB）第58屆理事會年會時，於記者懇談會中提及此事，當時實際在場的媒體包含韓聯社、亞洲經濟、Newsis通訊社，其他韓媒都是轉載這幾家媒體或透過官員轉述內容進行報導。

韓聯社在報導中直指李昌鏞提到，「美國政府對亞洲國家的壓力」，並指出美國可能透過與個別國家的會面施壓匯率升值。聯合電視新聞台的報導內容與韓聯社相近。

相比之下，財經媒體如MBN、亞洲經濟、首爾經濟等則採取較為保守的措辭，僅提到「市場傳聞」或「美國與個別國家談及匯率的說法」。至於Newsis通訊社的報導，則同時出現上述兩種說法。

由此可見，李昌鏞可能使用了略有差異的用詞，或留下解釋空間，導致各大媒體解讀不一致。值得注意的是，雖然此話題在台灣政壇掀起討論，但在韓國並未引發爭議，韓國銀行目前也沒有特別出面澄清相關內容。

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