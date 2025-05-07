色保全硬上女保險業務　認錯賠償30萬和解獲緩刑

▲擔任保全工作張姓男子去年3月與女保險營業員相約在住處洽談保險簽約事宜，不顧其反對強行抱上床性侵得逞。（示意圖／達志影像）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市擔任保全工作的張姓男子去年3月間與女保險營業員相約在桃園市住處簽約，女保險營業員當晚依約到張住處討論簽約事宜，張男卻憑藉其身形及力氣優勢，不顧其反對強行抱至床上，強吻嘴唇與胸部後，褪去其衣褲後性侵得逞，女子不甘受辱報警提告；桃園地院審理時，張男坦承犯行，法官考量被告已賠償女子30萬元並成立調解給付完畢，獲女子同意原諒被告，法官審結依強制性交罪，處有期徒刑1年10月，緩刑4年，緩刑期間付保護管束，本案還可上訴。

檢警調查，張姓男子與從事保險業務員之女子為朋友關係，張男於去年3月30日晚間9時許，利用女子前來其桃園市住處討論保險契約簽訂事宜，突然萌生歹念，憑藉其身形及力氣優勢，將女子強行抱至床上後，不顧其口頭拒絕並以雙手推阻，仍以違反女子之意願，強行親吻嘴唇及胸部，後更強行褪去女子衣物內外褲性侵得逞。女子事後不甘受辱，先後至醫院驗傷報警提告，桃園地檢署偵結依妨害性自主罪嫌起訴。

桃園地院審理時，被告張男於準備程序及審理過程均坦承犯行不諱，與證人即告訴人女子於警詢及偵查中證述情節大致相符，法官根據被告居所外監視器影像翻拍照片、女子手繪現場圖、被告與女子對話紀錄截圖、衛福部桃園醫院受理疑似性侵害事件驗傷診斷書等佐證，足認被告犯行明確。

法官認為，被告對女子強制性交，致其身心嚴重受創，考量被告已以賠償新台幣30萬元為條件與女子成立調解，並當庭給付完畢，女子亦表明願意原諒被告；法官查被告前無任何前案紀錄，未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，被告犯後坦承犯行，並已與女子達成調解並依約履行完畢，努力修復因其犯罪而生之損害，歷經偵審程序及上開罪刑宣告，當知所警惕，信無再犯之虞，參酌告訴代理人表示同意給予被告緩刑之意見，法官審結依強制性交罪，處有期徒刑1年10月，緩刑4年，緩刑期間付保護管束，還可上訴。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。

(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。

(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。