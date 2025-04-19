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桃園民宅暗藏推筒子職業賭場　霹靂小組荷槍實彈破門逮41賭客

▲桃園市八德警分局昨晚在霹靂小組荷槍實彈下，突破暗藏在八德區崁頂路民宅鐵皮屋內推筒子職業賭場，現場查獲41名賭客。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市八德警分局昨晚在霹靂小組荷槍實彈下，突破暗藏在八德區崁頂路民宅鐵皮屋內推筒子職業賭場，現場查獲41名賭客。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局八德分局昨（18）日執行「雷霆除暴專案」，根據現場蒐證後在霹靂小組荷槍實彈下，攻破暗藏在八德區崁頂路民宅鐵皮屋推筒子職業賭場，現場查獲包括賭場負責人在內的41人，現場查扣賭資4萬餘元、抽頭金、麻將2與監視器等證物，警方偵訊後將張姓負責人與1名工作人員依賭博罪嫌移送桃園地檢署偵辦，其餘39名男女賭客則依違反社會秩序維護法裁處。

▲桃園市八德警分局昨晚查獲推筒子職業賭場，現場起出麻將、賭資等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市八德警分局昨晚查獲推筒子職業賭場，現場起出麻將、賭資等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

八德警方日前接獲線報指稱，八德區崁頂路上某巷內民宅鐵皮屋疑似暗藏職業賭場，經警察局督察室成立專案小組調查，經連日蒐證後於向桃園地檢署聲請搜索票，昨晚由八德警分局執行「雷霆除暴專案」，會同保安警察大隊霹靂小組荷槍實彈展開攻堅，一舉破獲藏民宅之麻將推筒子職業賭場。

現場查獲28歲張姓賭場負責人、25歲黃姓工作人，另還有39名男女賭客共計41人，查扣賭資4萬餘元、抽頭金2300元、麻將2副、監視器等證物，偵訊後將等2名工作人員依賭博罪嫌移送桃檢偵辦、39名賭客則依違反社會秩序維護法裁處。

▲桃園市八德警分局昨晚在霹靂小組荷槍實彈下，查獲推筒子職業賭場，查獲大批賭客。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市八德警分局昨晚在霹靂小組荷槍實彈下，查獲推筒子職業賭場，查獲大批賭客。（圖／記者沈繼昌翻攝）

八德警分局長王鉉仁指出，八德警方昨天持續執行「雷霆除暴專案」，總計查獲重大刑案計有31件53人、檢肅竹聯幫治平對象1件4人、查獲竹聯幫幫派成員涉嫌製造依托咪酯分裝場2件2人、製造毒品分裝場共計14件16人，查扣毒品海洛因109.22公克、依托咪酯粉末23.37公克、大麻7.81公克、毒品咖啡包180包、彩虹菸875根、成品依托咪酯菸彈162個、依托咪酯菸油36罐、現金139萬5,100元，檢肅非法槍枝3件3人，查扣改造槍枝3支，查獲詐騙集團5件22人、拘捕車手8人、查扣不法所得共計1003萬餘元，八德警方將持續進行「掃黑肅槍」、「肅毒打詐」、「取締職賭」，針對轄區內易犯罪場所複查，以淨化轄區治安，彰顯打擊犯罪之決心。

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