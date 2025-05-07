豪大雨釀龜山土石坍方擊落機車騎士　警交管改道排除障礙中

▲今天連續豪大雨導致龜山區東萬壽路土石坍方，警方與消防人員據報到場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市今（7）日降下豪大雨，其中龜山區東萬壽路下午因雨勢過大造成土石坍方，一名騎士閃避不及摔倒，所幸並無大礙；龜山警方與消防人員據報到場處理，現場拉起封鎖線提醒汽機車改道，龜山警方緊急聯繫市府工務段協助清理，目前現場仍在清理中，也呼籲汽機車用路人行經該路段小心通過。

▲今天連續豪大雨導致龜山區東萬壽路土石坍方，警方在現場管制交通。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龜山警方指出，今天凌晨起鋒面過境，桃園地區降下豪大雨，其中龜山區東萬壽路535號附近山坡土石鬆動坍方，大批土石佔據車道，影響人車通行，還造成一名73歲鍾姓騎士摔車，龜山分局勤務指揮中心獲報後通報迴龍派出所到場處理，由所長許宇承帶領警員范義誠、林怡芬等人趕赴現場，立即擺放交通錐及開啟巡邏車警示燈管制，引導車輛改道通行，所幸受傷騎士僅輕微擦挫傷，並無生命危險，也不願就醫。

▲桃園今天連續豪大雨導致龜山區東萬壽路土石坍方，中壢工務段人員冒著大雨清理坍方落石。（圖／記者沈繼昌翻攝）



迴龍派出所隨即通知公路總局中壢工務段派員到場清除導道路土石等障礙，員警在現場管制指揮仍維持單線雙向通行，工程單位緊急目前仍在清除障礙物，目前現場仍在清理中。龜山警分局呼籲，汽機車駕駛在雨天行駛山區道路時，應特別注意車前狀況且小心慢行，以維護自身安全。