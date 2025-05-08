北市婦赴銀行要匯百萬「買樂器」　警所長靠一張紙拆穿騙局

▲假買樂器真詐騙，士林警分局後港派出所所長現場識破、成功擋匯。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

差點掉入百萬陷阱！北市士林分局後港派出所近日接獲富邦銀行福港分行通報，指稱一名婦人準備匯出新台幣100萬元，並聲稱款項是用來「購買樂器」，但行員查覺受款帳戶異常，屢勸未果後報警求助。所長江中月與警員蔡政宏火速趕抵，歷經一番耐心溝通與查證，最終成功攔阻婦人匯款，保住她的血汗積蓄。

所長江中月與警員蔡政宏接獲通報後火速趕抵現場，婦人向警方表示，這筆巨款是用來「購買樂器」，並遞出一疊自稱是訂購單的文件。警方查看後發現，該文件僅為幾張普通A4影印紙，列有電子琴、薩克斯風、小提琴等項目，卻未附報價、公司名稱或統一編號，也無任何商家印章，地址查證亦查無此店，漏洞百出。

警方當場宣導近期常見的投資詐騙手法，包括詐團如何教導受害人編造說詞欺瞞行員，以避開關懷提問順利匯款。儘管現場勸說超過一小時，婦人仍堅稱是「單純購買樂器」，態度猶豫不決。

▲所長江中月（左）與警員蔡政宏苦勸一小時聯手成功攔阻百萬 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

考量婦人仍可能另尋匯款管道，警方主動聯繫其親友介入協助。經親友進一步關懷追問，婦人終於坦承，此次匯款其實是為了支付「手續費」，好領回所謂「800萬元」的投資獲利。警方確認這與典型網路投資詐騙手法如出一轍，婦人這才驚覺受騙，當場打消匯款念頭。

士林分局提醒，詐騙集團常透過社群平台與交友軟體建立信任，再以投資股票、虛擬貨幣、期貨、基金等名義誘導受害人加入群組、操作APP，初期小額獲利只是誘餌，後續便以各種理由拒絕出金，造成重大損失。呼籲民眾投資理財務必循合法管道，避免落入陷阱。