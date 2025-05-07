被拐去泰緬詐騙園區！55名「豬仔」返台畫面曝　脫困者憶：被虐待

記者張君豪、劉人豪／桃園報導



緬甸政府在國際壓力下陸續對境內詐騙集團展開掃蕩行動，警政署於2025年2月下旬啟動跨部會合作機制，在外交部協助下派員前往泰國及緬甸進行實地接洽與溝通，協商救援受困國人返台，55名台灣人今（7）日晨返台，並同步推動跨境電信詐欺與人口販運案件的調查工作。

▲緬甸跨國掃蕩詐騙犯罪，共128名外籍人士遭遣返，包含55名台灣人。（圖／桃園機場記者聯誼會提供）

經與外交部及駐外館處密切合作，洽得由我國派員接返55名疑涉詐騙及遭人口販運之國人，其中25人因涉其他刑案遭我國司法機關通緝，將依法辦理歸案程序，並調查有無涉及其他不法。警政署自今年起全面強化查緝力道，加大掃蕩此類不法活動，刑事局計查獲人口販運集團3件12人。

▲一名返台者表示，一直到緬甸才知道被騙。（圖／桃園機場記者聯誼會提供）

一名返台者表示，在園區那邊待半年，當時說去可以賺到錢被騙去，當時不知道去做詐騙，在那邊沒達到業績就會被打，去半年家人知道，那時候回不來，請軍方協助回國的，現在終於回到台灣感覺蠻開心的。

另名返台者說，在那邊待了四個月，是被騙過去的，說去泰國做一些比較正當一點的生意，類似代購這個方面，那後來到泰國以後多次轉車，過了河就到緬甸了，一直到緬甸才知道被騙，有請家人跟朋友報警，後續因為緬甸這一次有解救行動，所以就跟著一起回來，在那邊有被虐待，深蹲還有毆打。

內政部警政署刑事警察局指出，刑事局二大隊破獲人蛇集團介紹被害人至泰國從事高報酬加密貨幣層轉工作，實際是遭控制行動帶往緬甸「泰合」詐騙園區，遭逼迫從事詐騙犯行，由集團安排詐術檢定考試，如詐騙檢定成績或業績不如預期即會遭到電擊、毆打。

經偵查發現本案由主嫌朱女及蔣男與境外人蛇集團幹部對接，並以詐騙話術招攬不特定被害人，專案小組復於2025年3月間執行拘搜行動，將朱女、蔣男及幹部等共4人查緝到案；全案依人口販運、組織等罪移送新北地檢，蔣男經法院裁定羈押，地檢署另於2025年4月起訴在案。