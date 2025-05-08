印巴衝突影響桃機13歐洲航班　今改飛航計畫均恢復正常

▲受印巴衝突影響，5月8、9日總計13班飛往歐洲航班受影響。（圖／記者彭懷玉攝）

記者周湘芸／台北報導

印度武裝部隊7日對巴基斯坦展開軍事行動，巴基斯坦因此關閉全國空域48小時，影響不少航班。根據桃園機場公司統計，5月8、9日總計13班華航、長榮及阿聯酋航空飛往歐洲航班受影響，其中有3班次取消、10班次延誤，今飛往歐洲航班已更改飛航計畫，離場時間均已正常。

根據桃園機場公司統計，受印巴衝突影響，5月8、9日總計13班飛往歐洲航班受影響，其中有3班次取消、2班更改航路、8班轉降。5月6日華航CI61台北-法蘭克福航班已抵達桃機、CI67台北-布拉格已抵達桃機、CI73台北-阿姆斯特丹已抵達桃機、CI75台北-羅馬已抵達桃機、CI82台北-倫敦已抵達桃機。

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另外，長榮BR62維也納-曼谷昨天已抵達曼谷，預計明抵台、BR76阿姆斯特丹-曼谷-台北已抵台、BR68倫敦-曼谷-台北今將抵台、BR87台北-巴黎今將抵台。

至於5月9日華航CI81台北-倫敦、CI82倫敦-台北、長榮BR62曼谷-台北均取消、阿聯酋EK366杜拜-台北已於昨天抵達桃機。

▲受印巴衝突影響，5月8、9日總計13班飛往歐洲航班受影響。（圖／桃機公司提供）

華航昨也公告，往返歐洲航班受印巴衝突影響退改票作業辦法，適用於搭乘華航、華信航空航班，受印巴衝突影響致往返歐洲航班取消或異動時間2小時以上，且搭乘日期落於5月6日（含）後的航班。其中，退費可免收退票手續費，相關優選座位及預購行李也可全額退費。

針對改票部分，華航指出， 機票效期內可改訂華航、華信相同訂位艙等及行程的其他日期自營航班，免收票價差、稅金差、訂位服務費價差、改票手續費（含代改票服務費），但僅限一次。另外，若不符合上述更改辦法而產生的票價差、稅金差需由旅客自付，但可免收訂位服務費價差及改票手續費，且僅限一次。