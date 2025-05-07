印巴衝突影響歐洲航班取消　華航宣布退改票免收手續費

▲華航。（圖／中華航空提供）

記者周湘芸／台北報導

印度武裝部隊7日對巴基斯坦展開軍事行動，巴基斯坦因此關閉全國空域48小時，影響不少航班。中華航空今公告，受印巴衝突影響航班改退票作業辦法，旅客在機票效期內可改訂同艙等及行程的其他日期自營航班，免收票價差、手續費；退票則免收退票手續費，相關優選座位及預購行李也可全額退費。

根據桃園機場統計，中華航空及長榮航空共有10航班受以巴衝突影響，其中，6日共有9航班因此更改航路，中華航空飛往法蘭克福、布拉格、阿姆斯特丹、羅馬、倫敦等航班轉降或取消；長榮航空也有4航班更改航路。而7日則有中華航空飛往倫敦的CI81航班取消。

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華航表示，5月6日CI61桃園-法蘭克福、CI73桃園-阿姆斯特丹等航班技術轉降曼谷，更換組員及加油後返回桃園重新整備，依新規劃航路避開受影響的區域續往目的地；CI67桃園-布拉格、CI75桃園-羅馬航班取消；CI82倫敦-桃園技術轉降布拉格，更換組員及加油後返回桃園。5月7日CI81桃園-倫敦航班取消。

華航今也公告，往返歐洲航班受以巴衝突影響退改票作業辦法，適用於搭乘華航、華信航空航班，受印巴衝突影響致往返歐洲航班取消或異動時間2小時以上，且搭乘日期落於5月6日（含）後的航班。其中，退費可免收退票手續費，相關優選座位及預購行李也可全額退費。

針對改票部分，華航指出， 機票效期內可改訂華航、華信相同訂位艙等及行程的其他日期自營航班，免收票價差、稅金差、訂位服務費價差、改票手續費（含代改票服務費），但僅限一次。另外，若不符合上述更改辦法而產生的票價差、稅金差需由旅客自付，但可免收訂位服務費價差及改票手續費，且僅限一次。

另外，長榮航空受印巴衝突影響，5月6日BR62維也納-曼谷航班返航維也納；BR95桃園-米蘭航班轉降維也納，補油後飛往目的地米蘭。由於尚未有航班因此取消，因此未公告退改票作業辦法。