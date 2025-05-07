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漸凍人媽媽悶殺2歲女！平板輸入姓名需1分21秒　法院裁准停審

▲輪椅,坐輪椅。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲女子因罹患漸凍人症，行動、表達能力大受影響，法院裁准停止審判。此為示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

台北市郭姓女子因罹患「漸凍人」症，在不想拖累家人的情況下，她涉嫌在2023年10月間，以枕頭悶死2歲的女兒。檢方依照「家暴殺人罪」嫌提起公訴，但一審法院審理期間，郭女病情加重，法官要求她當庭以平板電腦輸入自己的姓名，竟花費1分21秒的時間。因此一審裁准停止審判，檢方抗告，高等法院審理後，駁回檢方抗告，本案確定停止審判。

據裁定指出，本案發生於2023年10月21日傍晚6時許，36歲的郭女因知道自己罹患罹患肌萎縮性側索硬化症（俗稱漸凍人症），不想拖累家人，遂於當天晚間，趁著丈夫外出參加喜宴的機會，獨自在住處撰寫遺書，之後到超商列印。晚間7時30分她打LINE給婆婆，以看望為由將2歲女兒接回家。

郭女帶回女兒後，以毛巾遮蔽主臥室內嬰兒攝影機，再拿枕頭悶殺女兒；女兒氣絕後，郭女再拿出刀刃刺殺自己胸、頸部。丈夫11點多回家後，趕緊報警，女兒回天乏術，至於郭女經急救後撿回一命。檢方依照家暴殺人罪嫌對郭女提起公訴。

一審由台北地方法院國民法官審理，律師團指出，郭女發現得病後2023年5月19日首次至臺北榮民總醫院就診，爾後固定追縱。案發後的2024年8月19日郭女再到榮總就診時，發現她構音障礙、四肢肌力退化、四肢深部肌腱反射異常增強合併踝陣攣。此外，漸凍人症為不可逆之神經退化性疾病，預期將會持續並逐漸惡化。再根據就診紀錄來看，律師團評估郭女難以自行步行前往法庭，雙手無力與言語模糊影響正常表達能力與書寫功能，因此律師團聲請本案停止審判，待郭女病症好轉後，再請法院重啟審理程序。

國民法官於今年2月27日行準備程序時，曾向郭女確認身體狀況，郭女之發音確實呈現構音困難及有被口水嗆到的情形；另外也請郭女當庭書寫阿拉伯數字及其姓名，其文字歪斜甚至難以辨識。之後改請郭女利用平板輸入姓名，花費1分21秒13格之久，且輸入期間均可聽聞郭女不斷大聲吸氣、吐氣之聲音。因此台北地院認為郭女陳述能力、身體狀況均受病情加重影響，已經大大減損。最後法院裁准本案停止審判。

檢方提出抗告，高等法院審理後，認為郭女因罹患肌萎縮性側索硬化症（俗稱漸凍人症），無法正常表達及陳述，並有難於到庭接受審判之停止審判事由。因此台北地方法院裁定停止審判，這是屬於判決前關於訴訟程序之裁定，法律上並無得為抗告之明文，另外《國民法官法》也無明文可以針對此情況抗告。高院認為檢方不得針對該裁定提出抗告，故此，駁回檢方抗告。

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