姪兒闖家裡自慰想硬上姨媽　被逮辨吸膠拚減刑被法官打臉

▲台南男子吸強力膠後，竟然只穿內褲闖入姨媽家想侵犯她。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／台南報導

台南一名27歲男子阿偉(化名)懷疑喝了姨媽釀的酒，導致他視力受損，竟吸食強力膠並硬闖姨媽家，接著又一邊打手槍，一邊強脫姨媽衣褲想硬上，被姨媽掙脫後報警處理。台南地院審理，法官審酌阿偉和姨媽達成和解，依阿偉犯強制性交未遂罪，處1年8月徒刑。可上訴。

判決指出，男子阿偉發現自己視力模糊，懷疑是前幾天喝了姨媽私釀的酒導致，於是到醫院就診後，在2023年11月20日僅穿內褲，邊吸強力膠邊衝進姨媽家討醫療費，接著竟邊打手槍、邊強脫姨媽褲子，用下體觸碰姨媽臀部想硬上，幸好姨媽奮力反抗，阿偉才未得逞，姨媽也報警處理，警方立即到場壓制阿偉。

庭審時，阿偉辯稱案發當日有吸食強力膠，已不記得案發經過，就算他有犯罪，也只算是強制猥褻犯。

法官則認為，阿偉警詢時自承對整個犯罪過程有點印象，且能趁姨媽閃躲時趁機脫她衣褲，期間一再打手槍，可知道阿偉在案發時，還能依照姨媽的舉動評估自己逞慾的可能性做出反應，並未因吸食強力膠，而陷入無意識或幻想狀態。

不過法官也指出，阿偉確實因吸食強力膠引起譫妄症，導致辨識行為能力顯著降低，然而阿偉依過往經驗，應知道吸食強力膠後，會有脫序行為，卻仍不自我控制，因此犯罪時，應與精神、心智正常狀態的犯罪行為同罰，無法減刑，審酌阿偉犯後否認犯行、態度不佳，但已和姨媽達成和解等情，依阿偉犯強制性交未遂罪，處1年8月徒刑，另外涉犯侵入住宅罪嫌部分，則因姨媽撤告，公訴不受理。

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