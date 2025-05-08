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東華大學教授「二度性侵」女老師　囂張譏諷：妳怎麼像死魚

▲▼國立東華大學。（圖／翻攝Google Map）

▲國立東華大學外觀。（圖／翻攝Google Map）

記者葉國吏／綜合報導　

國立東華大學驚傳已婚男教授兩度性侵同校女老師，還譏諷對方「妳怎麼像死魚！」甚至還二度性侵，女老師因不滿校方偏袒男教授提告，去年8月被依強制性交罪起訴。

根據《鏡報新聞網》報導，2022年8月，男教授和女老師因學校活動結識，同年10月11日晚間，男教授造訪女老師住處，傾訴婚姻不幸福，同時表白「我好像愛上妳，想抱妳」。不過女老師拒絕男教授、並請他離開。

不過事隔6天，男教授再次以工作名義拜訪女老師住處，並藉口時間已晚希望留宿一晚，女老師沒多想便同意。豈料男教授竟趁機強脫女老師衣物性侵。女老師因驚嚇而僵硬，男教授還羞辱她。

▲桃園市擔任保全工作張姓男子去年3月與女保險營業員相約在住處洽談保險簽約事宜，不顧其反對強行抱上床硬上性侵得逞。（示意圖／達志影像）

▲女老師被男教授二度性侵報警提告。示意圖非本文當事人。（示意圖／達志影像）

女老師因擔心工作受影響選擇隱忍。結果一個月後，男教授又趁獨處時提出性要求，不管女老師拒絕再次性侵。女老師向校方提出性平申訴，校方竟偏信L男的說法，把事件定義為「婚外情」，女老師感到不公決定報警提告，檢方調查後2次強制性交罪嫌起訴男教授。

對此東華大學表示，校方已依《性別平等工作法》進行處理，但因涉及隱私，依法不得洩露更多細節。

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