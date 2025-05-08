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美商務部：川普將撤銷拜登AI晶片出口限制　強化主導地位

▲▼ 半導體晶片 。（示意圖／路透）

▲川普政府計畫撤銷並修改拜登時期制定、原訂15日上路的AI晶片出口規定 。（示意圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國商務部發言人7日表示，總統川普（Donald Trump）政府計畫撤銷並修改拜登（Joe Biden）時期制定、原訂15日上路的AI晶片出口規定，旨在釋放美國創新力、鞏固AI主導地位。

根據《路透社》報導，原本的《人工智慧擴散框架》（Framework for Artificial Intelligence Diffusion）是在拜登任內、卸任前一週推出，歷時四年規劃，目標是限制中國等國取得可強化軍事的先進晶片，保護美國與盟友在AI領域的領先優勢。

這項規則把全球分為三層級，包括台灣在內的17國可無上限進口晶片、約120國受限晶片數量，而中國、俄羅斯、伊朗、北韓等被列為關切國家則完全遭禁。

不過，川普政府顯然不買單。商務部發言人指出，拜登政府的AI法規過於複雜，將扼殺美國創新，將以一項更簡單的規則取代，「這項規則將激發美國創新力，並確保美國在AI領域的主導地位。」目前新規則尚未定案，也沒有明確上路時間表。

《彭博》先前曾報導，川普政府正積極推動一項尚未對外公開的新規範，計畫強化對海外晶片流向的管制。

知情人士透露，這項政策包含對那些將先進晶片轉運到中國的「洗產地」國家祭出新一輪出口限制，鎖定對象包括馬來西亞、泰國等地。由於內容敏感，消息人士要求匿名。

針對美國不斷收緊的出口限制，晶片巨頭輝達（NVIDIA）則態度明確反對，主張應全面撤銷拜登政府時期的既有規範。輝達認為，對第三國加強設限，最終只會讓這些國家更加倒向中國，未必能達到遏制效果。

目前輝達尚未就相關消息發表正式評論，不過在市場上已引發反應。隨著消息曝光，輝達股價7日收盤上漲3.1%，盤後回跌0.7%，顯示投資人對可能放寬出口限制抱持樂觀態度。

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