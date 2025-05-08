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經濟前景不確定性增！Fed利率連三凍　美恐陷停滯性通膨

▲Fed。（圖／路透）

▲Fed。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美國聯準會（Fed）於美東時間7日結束為期兩天的利率決策會議，宣布將基準利率目標區間維持在4.25%至4.50%之間不變，為今年連續第三次按兵不動，符合市場普遍預期；Fed去年最後3次會議中，將利率調降整整100個基點。聯邦公開市場委員會（FOMC）在會後聲明中指出，當前經濟與政策環境仍充滿高度不確定性，通膨與失業風險同步上升，政策將保持審慎觀望。

自去年第四季以來，聯準會已累計降息100個基點，今年則連三會選擇維穩，聲明指出，「對整體經濟前景的不確定性已進一步升高，委員會正密切關注實現充分就業與物價穩定這雙重使命所面臨的潛在風險。」

雖然聲明中未直接提及川普關稅政策帶來的動盪，但強調「市場波動對政策判斷產生影響」，暗示決策者對國際貿易政策帶來的連鎖反應有所顧慮。市場普遍預期，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在後續記者會中將針對關稅與經濟前景進行進一步說明。

目前美國面臨的局勢頗具挑戰性。貿易政策轉向與國內消費減弱，導致今年第一季國內生產毛額（GDP）出現0.3%的萎縮，創下2022年第二季以來首見的季度衰退。數據顯示，企業在關稅政策上路前大舉進口商品，影響整體庫存與出口節奏。FOMC在聲明中指出，「淨出口的波動影響了經濟數據」，但同時也重申經濟「持續以穩健的速度擴張」。

就業市場方面，美國4月非農新增就業人數達17.7萬人，失業率維持在4.2%。儘管川普政府持續推動聯邦支出緊縮政策，但勞動市場韌性仍為聯準會提供操作空間。

在通膨方面，整體年增率為2.3%，剔除食品與能源後的核心通膨率為2.6%，略高於聯準會的2%長期目標。不過，近期物價上行壓力已有所緩和，讓部分官員傾向暫緩進一步升息。同時，總統川普也持續對聯準會施壓，要求降息以對抗潛在的經濟放緩與高關稅所引發的物價上漲。

聲明顯示，川普政府關稅政策恐推升通膨，並拖累整體經濟成長，有機會面臨讓美國再次重演1980年代的「停滯性通貨膨脹」風險。

儘管如此，聲明仍傳達政策靈活性。FOMC重申將依據經濟數據調整政策立場，並指出將「審慎評估就業、市場條件、通膨壓力與全球金融與政治發展」，作為下一步動向的依據。

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