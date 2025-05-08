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鮑爾示警「關稅影響遠超預期」：不因川普施壓降息

▲美國總統川普（Donald Trump）近幾個月來多次私下探討是否提前撤換聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）。（圖／路透）

▲美國總統川普多次揚言提前撤換Fed主席鮑爾。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美國聯準會（Fed）7日宣布，維持聯邦資金利率目標區間在4.25%至4.50%之間不變，符合市場普遍預期。聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在會後記者會中強調，貨幣政策的調整將以經濟數據為依據，不會受到任何政治力量的干預；對於川普多次公開揚言解除職務，鮑爾則拒絕發表評論。

對於川普近期屢次公開施壓要求降息，甚至多次表達希望解除其職務，鮑爾不願對此發表評論，但強調，「我從未主動尋求與任何總統會面。」他也表示，所有與會決策官員一致認為，目前尚無需要調整利率的急迫性。

鮑爾指出，雖然近來通貨膨脹已有明顯緩解，但仍略高於聯準會設定的2%目標，同時失業率略有上升，這兩項風險都不容忽視。他警告，近期美國關稅政策所帶來的衝擊已超出先前預期，若現有關稅政策維持不變，將可能進一步推升物價，同時壓抑就業市場表現。

在通膨預期方面，鮑爾表示短期通膨預期有所升高，多項調查顯示，這是受到關稅政策影響所致，但強調長期通膨預期仍大致穩定，未明顯偏離政策目標。他坦言，能否避免長期性通膨仍有不確定性，須視關稅規模、執行時間與市場預期而定。

此外，鮑爾也提到，目前美國經濟整體仍屬穩健，但貿易活動的不規則波動，已使國內生產毛額（GDP）預測出現複雜性。他指出，當前經濟的不確定性高於過往，下行風險已有上升跡象，聯準會將密切觀察後續數據發展，謹慎評估政策應對空間。

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