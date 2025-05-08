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Shazam推出「Viral Chart」熱歌榜單　捕捉全球爆紅音樂脈動

▲▼Shazam推出「Viral Chart」熱歌榜單。（圖／Apple）

▲Shazam推出「Viral Chart」熱歌榜單。（圖／Apple）

記者吳立言／綜合報導
蘋果公司旗下的聽歌識曲應用「Shazam 音樂神搜」今（8日）正式推出全新榜單功能「Viral Chart」，透過追蹤社群平台、串流媒體、影視節目與日常生活場景中的音樂使用情形，鎖定每週熱度竄升最快的歌曲。

根據蘋果說法，Viral Chart涵蓋的不僅是TikTok爆紅歌曲，還包括在Spotify、YouTube等串流平台受矚目的音樂，以及於電視劇、運動賽事、酒吧等場景意外翻紅的歌曲。蘋果指出，「這個榜單不只關注TikTok熱門，甚至涵蓋那些在酒吧或棒球賽中突然復甦的2004年老歌。」

在首期全球榜單中，來自Doechii 的單曲《Anxiety》因在TikTok上爆紅成功登榜，另一首經典歌曲《Nothing From Nothing》則因出現在HBO劇集《白蓮花大飯店》季終集中，再度受到關注。

Viral Chart提供全球榜單（每週更新前50名）與超過40個國家與地區的在地榜單（前25名），所有榜單將每日更新，讓用戶能即時掌握音樂趨勢。榜單可透過Shazam官方網站或Apple Music平台查閱，並可直接聆聽精選播放清單。

Shazam表示，此榜單依據每週用戶識別請求的成長幅度與「獨特信號」進行排序，致力於反映當週真正爆紅的音樂。

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