竹北虐童教練棄保逃了遭通緝！竹檢喊「法院裁定未送達」：無法抗告

▲虐童健身教練葉展皓跑了，法院發布通緝、沒入保證金，並函請領事事務局註銷護照。（圖／翻攝IG，下同）

記者楊永盛、戴若涵／新竹報導

新竹縣竹北市某健身工作室負責人葉展皓、葉姓、鍾姓教練涉嫌凌虐一對小姊弟（6歲、3歲），全案因3歲弟弟睪丸發黑、血流不止送醫才曝光。葉展皓、葉姓教練分別以300萬、100萬金額交保，但葉展皓開庭無故未到，事後才被發現已經出境，法院緊急發布通緝，針對此案新竹地檢署指出，法院未將裁定書送達檢方，導致檢方無法抗告。

回顧整起案發經過，新竹一名單親媽媽2024年間將小姊弟委託葉展皓、葉姓健身教練照顧，不料，2人及另名鍾姓教練竟出手虐童，將小姊弟帶進房間內打得全身是傷，逼孩子做平板支撐，更錄下影片傳給他人閱覽。

根據檢方調查，3人惡行不僅於此，2024年9月下旬3人將孩子載往新埔鎮某山區，把小姊姊綁在樹上毆打、徒手毆打弟弟腹部、胸壁。同年10月某日凌晨，2名葉男又將小姊弟帶出門，先是將弟弟獨留路邊後，再開車載著姊姊離開，逼得弟弟狂奔追車，期間弟弟更因伸手抓握車門，一度慘遭車輛拖行，睪丸因此挫傷，膝蓋、雙腳等處多處擦挫傷，傷勢相當嚴重。

檢方2月5日將3人提起公訴，並建請法院從重量刑。針對此案，新竹地方法院同日諭知葉展皓、葉姓教練分別以300萬、100萬元金額交保，限制住居、每日上午10時、下午6時至竹北派出所報到，但3月底開庭時，葉展皓卻無故未到庭，經查詢過後才發現，人早已出境。

新竹地檢署指出，從葉展皓2月5日交保至今，竹檢都沒有收到裁定書，導致竹檢無從依照刑事訴訟法相關規定提出抗告。竹檢說明，當天檢方偵結，並將葉展皓移審新竹地院，但當天法院並未通知檢察官到庭，也沒有要求檢察官表達意見，就直接裁定葉展皓以300萬元金額交保，並附加限制住居等條件。

竹檢表示，法院3月28日針對葉展皓首次召開準備庭，但葉卻沒有到庭，這才知道葉展皓已經逃亡，檢察官當庭向法院表示，應該對葉展皓依法拘提、通緝。

竹檢強調，檢方從偵查階段就明確主張應該羈押禁見葉展皓，但法院移審當日卻直接裁定釋放葉男，後續將持續關注本案審理進程，追訴到底，要給葉展皓應受的法律懲罰，捍衛兒童權益，維護社會大眾對司法之信賴。