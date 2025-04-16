剛當爸就被抓去關7年半　新竹男獄中被放生

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿興（化名）在子女出生半年後，就因觸法入監服刑7年6個月，後來又多次因案進出監獄，長期缺席孩子的成長過程，也沒有盡到為人父的教養及扶養義務，因而被子女提告聲請免除對他的扶養義務。新竹地院法官日前審理此案，最終裁定准許免除子女對阿興的扶養義務。

▲阿興多次因案進出監獄，未能好好照顧家庭。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

阿興的子女在判決書中主張，父親與母親離婚多年，從他有記憶以來都是與母親相依為命，父親不務正業、遊手好閒，多次進出監獄，從未扶養過他，如今30多年過去了，他已經成年，因而決定提告請求免除對父親的扶養義務。

對於子女的控訴，阿興坦承自己確實多次入獄服刑，沒有扶養過孩子，對於孩子的請求沒有意見。

新竹地院法官表示，經查，阿興在子女出生大約半年後，就因為涉犯違反懲治盜匪條例等案件，被法院判處有期徒刑7年6個月，出監之後又陸續因毒品、竊盜、贓物等刑案被判刑入獄，直到現在他仍因案在監執行中。

法官認為，阿興長期缺席子女的成長過程，無正當理由而未盡到扶養義務，且情節重大，考量到雙方已經多年沒有聯絡，感情疏離，早已形同陌路，毫無親情可言，最終裁定准許子女的請求，判准免除子女對父親的扶養義務，全案仍可抗告。