白沙屯媽祖駐駕受天宮趕早起駕　許淑華歡喜鑽轎腳祈明年再來

▲白沙屯媽祖駐駕受天宮過夜、趕早起駕，南投縣長許淑華獻花送駕。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

白沙屯拱天宮媽祖鑾駕6日駐駕松柏嶺受天宮過夜後，今天（7日）一早6時再度起駕，沿著名松路繼續回鑾遶境行程，一路於弓鞋國小停駕稍歇後，就在赤水派出所前轉進中南路往彰化田中。

南投縣長許淑華再度出席獻花，並率副縣長王瑞德等縣府主管虔誠焚香送駕，拱天宮主委洪文華、受天宮主委陳登岳均陪同，立委游顥、馬文君及多位縣議員也都參加，向媽祖虔心禮敬感謝神恩；「粉紅超跑」鑾駕起動後，許淑華等人與大批信眾都跪伏靜候鑾轎加持，完成鑽轎腳的宿願。

許淑華說，白沙屯媽祖200年來第一次來南投縣遶境，實屬不易，所到之處萬人空巷、非常熱鬧，她遇到很多鄉親更遠自信義、仁愛、埔里、水里等鄉鎮而來，代表眾人對媽祖信仰的虔誠，所以一早就到受天宮來送駕、見證歷史的一刻，雖然接下來遶境行程不知道會去那裡，但大家都很期待媽祖可以多留一點時間在南投，也相信不管路線怎麼安排都是最好的，因爲媽祖的神威和恩澤一定可以覆蓋整個南投縣和臺灣。

許淑華指出，送駕儀式後聽到有機會鑽轎腳，包括游顥、馬文君、王瑞德和縣府主管都很高興，她也在鑽轎腳時再次為南投各鄉鎮民眾向媽祖傾訴心聲，希望媽祖明年能夠再來，真得期待媽祖有機會多到南投走走看看。

許淑華表示，松柏嶺受天宮是全台玄天上帝信仰中心，白沙屯媽祖駐駕過夜更是重大又難得的宗教交流盛會，無形中也對南投經濟文化宗教各方面的成長有很大助益，充分展現宗教力量帶給全國、尤其是南投縣的正面成長。