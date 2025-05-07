　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

白沙屯媽祖駐駕受天宮趕早起駕　許淑華歡喜鑽轎腳祈明年再來

▲白沙屯媽祖駐駕受天宮過夜、趕早起駕，南投縣長許淑華獻花送駕。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲白沙屯媽祖駐駕受天宮過夜、趕早起駕，南投縣長許淑華獻花送駕。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

白沙屯拱天宮媽祖鑾駕6日駐駕松柏嶺受天宮過夜後，今天（7日）一早6時再度起駕，沿著名松路繼續回鑾遶境行程，一路於弓鞋國小停駕稍歇後，就在赤水派出所前轉進中南路往彰化田中。

南投縣長許淑華再度出席獻花，並率副縣長王瑞德等縣府主管虔誠焚香送駕，拱天宮主委洪文華、受天宮主委陳登岳均陪同，立委游顥、馬文君及多位縣議員也都參加，向媽祖虔心禮敬感謝神恩；「粉紅超跑」鑾駕起動後，許淑華等人與大批信眾都跪伏靜候鑾轎加持，完成鑽轎腳的宿願。

▲白沙屯媽祖駐駕受天宮過夜、趕早起駕，南投縣長許淑華獻花送駕。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲白沙屯媽祖駐駕受天宮過夜、趕早起駕，南投縣長許淑華獻花送駕。（圖／記者高堂堯翻攝）

許淑華說，白沙屯媽祖200年來第一次來南投縣遶境，實屬不易，所到之處萬人空巷、非常熱鬧，她遇到很多鄉親更遠自信義、仁愛、埔里、水里等鄉鎮而來，代表眾人對媽祖信仰的虔誠，所以一早就到受天宮來送駕、見證歷史的一刻，雖然接下來遶境行程不知道會去那裡，但大家都很期待媽祖可以多留一點時間在南投，也相信不管路線怎麼安排都是最好的，因爲媽祖的神威和恩澤一定可以覆蓋整個南投縣和臺灣。

▲白沙屯媽祖駐駕受天宮過夜、趕早起駕，南投縣長許淑華獻花送駕。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲白沙屯媽祖駐駕受天宮過夜、趕早起駕，南投縣長許淑華獻花送駕。（圖／記者高堂堯翻攝）

許淑華指出，送駕儀式後聽到有機會鑽轎腳，包括游顥、馬文君、王瑞德和縣府主管都很高興，她也在鑽轎腳時再次為南投各鄉鎮民眾向媽祖傾訴心聲，希望媽祖明年能夠再來，真得期待媽祖有機會多到南投走走看看。

許淑華表示，松柏嶺受天宮是全台玄天上帝信仰中心，白沙屯媽祖駐駕過夜更是重大又難得的宗教交流盛會，無形中也對南投經濟文化宗教各方面的成長有很大助益，充分展現宗教力量帶給全國、尤其是南投縣的正面成長。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
531 3 2260 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
畸形戀死者曾被妻打到逃家　檢引「台南Josh案」求處11年明
第7座「迪士尼樂園」將誕生！CEO公布地點
印巴開戰全球航空閃避　驚見一架班機「我獨自飛行」勇闖交戰區
頭旗車又被海放！白沙屯媽祖駐駕「溪湖糖廠」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

重回城垣記憶！　台南「府城三百年」活動講座走讀熱烈秒殺

台電台南區處成立安和巡修課　專責安南搶修應變提升電力韌性

新北紀錄片獎15週年啟動　天際影展隨長榮飛向世界

白沙屯媽祖首度聖臨南投　張嘉哲夫婦恭送回鑾：等了200年的感動

新北邀世壯運選手！客家園區推擂茶6折　暢玩三鶯藝術路線

白沙屯媽祖駐駕受天宮趕早起駕　許淑華歡喜鑽轎腳祈明年再來

減輕育兒負擔！新北企業托育補助最高500萬　即日起開放申請

桃園「圓夢盃」第3屆小廚神廚藝大賽　文山國小奪冠

新北表揚35位義交楷模　侯友宜宣布明年協勤費調高15%

銀髮族當心！詐團鎖定長者當車手　瑞芳警揭詐騙新話術

【崩潰】國1嚴重4車連環撞！肇事駕駛抱頭狂跳腳

#李珠珢 婉拒C位讓給學姊　走回邊邊位置！球迷讚：又被圈粉

FANTASY BOYS疑似求救　隊長嫝珉瑞多次「手比540」

劉德華女兒「炫父」沒人信　學校喊：我爸是劉德華

#白沙屯媽祖 睽違200年首度造訪南投！鑾轎抵名間民眾嗨翻

百想／廉惠蘭奪女配獎！IU台下含淚　《苦盡》崔代勳獲男配：哈洗XD

【史上最辛苦】頭旗君被海放！翻山越嶺趕會白沙屯媽祖

【說好的討厭貓呢？】當你爸媽曾說養貓很陰不好，8年後...

【珠珠寶貝】李珠珢場邊牽起男孩小手！網見互動畫面超羨慕

睽違200年首度造訪南投　媽祖鑾轎抵名間民眾嗨翻

重回城垣記憶！　台南「府城三百年」活動講座走讀熱烈秒殺

台電台南區處成立安和巡修課　專責安南搶修應變提升電力韌性

新北紀錄片獎15週年啟動　天際影展隨長榮飛向世界

白沙屯媽祖首度聖臨南投　張嘉哲夫婦恭送回鑾：等了200年的感動

新北邀世壯運選手！客家園區推擂茶6折　暢玩三鶯藝術路線

白沙屯媽祖駐駕受天宮趕早起駕　許淑華歡喜鑽轎腳祈明年再來

減輕育兒負擔！新北企業托育補助最高500萬　即日起開放申請

桃園「圓夢盃」第3屆小廚神廚藝大賽　文山國小奪冠

新北表揚35位義交楷模　侯友宜宣布明年協勤費調高15%

銀髮族當心！詐團鎖定長者當車手　瑞芳警揭詐騙新話術

快訊／領航猿主場復活！　5人得分上雙總冠軍G2逆轉勝

全球第7座「迪士尼樂園」將誕生！CEO公布地點：已啟動規劃工作

Hold住姐首買旅平險就中！班機遇印巴戰爭取消　曝反轉過程：峰迴路轉

鄭凱文感謝教練給機會　談兄弟揮別連敗：一定會越來越好

當文學遇上療癒芳香！114年後山文學推廣活動徵件起跑　新秀獎金15萬元

台電駁年均調漲19%！澄清「3年僅漲7.1%」還有3大功效

最近腦筋卡卡好健忘？營養師激推「健腦食物」吃了就有感

重回城垣記憶！　台南「府城三百年」活動講座走讀熱烈秒殺

金工細節連珠寶邊緣都不放過　BUCCELLATI黃金蕾絲華美登台

台電台南區處成立安和巡修課　專責安南搶修應變提升電力韌性

【史上最辛苦】頭旗君被海放！翻山越嶺趕會白沙屯媽祖

地方熱門新聞

白沙屯媽駐駕「帝后相會」打破禁令　受天宮揭媽祖上山秘辛

飯糰店女房東又鬧事！闖店面「檢查電壓」

粉紅超跑首度進南投　許淑華跪迎鑾駕

桃園警犬隊表現佳　民代建議獎勵「毛警官」

白沙屯媽祖南投遶境創兩紀錄

南投市長夫婦恭送白沙屯媽祖回鑾　直呼等了200年的感動

屏科大校內嚴重車禍　男大生騎車被撞飛

許淑華為白沙屯媽祖送駕　歡喜鑽轎腳祈明年再來

詐騙案層出不窮　桃園民代籲警方謀對策

台南永華一街住宅竄出濃煙地下室起火搶救排煙

淡水古蹟博物館入選全球首屆百大故居

詐騙鬼島加劇退休潮！台南900警申退藍營促市府提對策補警力

導盲犬進元智校園　教您遇到牠「三不一問」

新北運動中心登國際迎2025世壯運

更多熱門

相關新聞

粉紅超跑首停達德商工　師生感動「媽祖我愛您」

粉紅超跑首停達德商工　師生感動「媽祖我愛您」

白沙屯媽祖「粉紅超跑」鑾轎今（15）日上午7時許，行經南投縣與彰化縣交界處時，鑾轎在路口大幅擺動近5分鐘後，最終轉向150線中南路往彰化田中方向前進，現場頓時歡聲雷動，首度進入達德商工，校方相當開心，感恩白沙屯媽祖停轎半小時讓達德師生可以近距離祈求，田中鎮長蕭淑芬等人見證這神聖時刻，虔誠跪拜感謝媽祖慈悲。

香燈腳罵「勇腳伯出來騙錢」　信徒怒：媽祖都在看

香燈腳罵「勇腳伯出來騙錢」　信徒怒：媽祖都在看

與白沙屯媽合轎「山邊媽是E人」！網：粉紅超跑祂在開

與白沙屯媽合轎「山邊媽是E人」！網：粉紅超跑祂在開

快訊／白沙屯媽祖進彰化　大迴轉告別南投

快訊／白沙屯媽祖進彰化　大迴轉告別南投

粉紅超跑首度進南投　許淑華跪迎鑾駕

粉紅超跑首度進南投　許淑華跪迎鑾駕

關鍵字：

白沙屯媽祖駐駕松柏嶺受天宮起駕送駕鑽轎腳許淑華

讀者迴響

熱門新聞

慈惠傻愛宥勝10年慘當白富美備胎！

香燈腳罵「勇腳伯出來騙錢」　信徒怒：媽祖都在看

宥勝爆離婚！配偶欄空白

我要兩百萬，搶劫！　銀行員請他休息區等待竟照做

金秀賢逼金賽綸「看他偷吃女偶像」！嘲笑小三上床有海帶味

岳父生病住院！禽獸女婿竟性侵丈母娘

快訊／金秀賢遭提告「性虐待金賽綸」！

快訊／金賽綸自白：國二被迫和金秀賢發生關係！

「精神不好，是熙媛接住我」　周渝民談前女友！

畸形戀老公同意3人擠套房原因曝　妻認了交往重疊

夫妻跟前男友擠套房　老公遭打死全身41處傷

即／東京地鐵爆「隨機砍人」現場多人受傷

台灣「速霸陸Solterra」官網下架

被叫「雲豹小公主」　賴品妤：奴才命才這樣看

聯結車輾斃男騎士　20人目睹驚悚瞬間

更多

最夯影音

更多

【崩潰】國1嚴重4車連環撞！肇事駕駛抱頭狂跳腳

#李珠珢 婉拒C位讓給學姊　走回邊邊位置！球迷讚：又被圈粉

FANTASY BOYS疑似求救　隊長嫝珉瑞多次「手比540」

劉德華女兒「炫父」沒人信　學校喊：我爸是劉德華

#白沙屯媽祖 睽違200年首度造訪南投！鑾轎抵名間民眾嗨翻

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面