白沙屯媽回鑾下午進入台中　烏日警預判「可能走台1線」機動交管

▲白沙屯媽祖回鑾路線是否會轉向，烏日警方認為應該走台一線，下午已開始交管。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

白沙屯媽祖今年回鑾路線大轉向，首度進入南投縣名間鄉，不禁令人好奇接下來的路線，會不會又海放頭旗？烏日警方表示，粉紅超跑去年從西濱回程，今年應該會走台一線，下午2點起已實施彈性交通疏導，呼籲用路人注意。

烏日警方表示，粉紅超跑去年由台一線南下，回程走西濱，今年則是從西濱南下，研判回程應是走台一線。警方預計傍晚從大度橋進入轄區，沿著台一線沙田路一路北上，如果媽祖鑾轎沒有駐駕轄內，晚間便可進入清水警分局轄區，反之，則預計9日中午前離轄。

烏日警分局動用警民人力166人，從下午2點至9日下午6點實施彈性交通疏導，規劃鑾轎制服安維組、鑾轎便衣蒐證組、機動防處組、掃炮組、檢扒兼防踩踏組、MP組、交通疏導機巡組、交通事故處理組等，全面維護安全及沿線交通疏導。

清水警方動員警力約140人次，預估鑾轎9日抵達沙鹿區，由於鑾轎路線不固定，加上今年香燈腳人數爆增，又適逢週末，將湧入大量人潮，警方依往年經驗，自沙鹿區向上路、沙田路口起至清水區中山路，全程彈性實施車道交通管制措施，亦加強取締交通違規，請用路人務必遵守交通。