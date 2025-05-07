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清大師出「大罷免影片企劃」作業佔總成績30%　學生傻眼狂退課

▲▼清華大學校門。清大校門。（圖／清大提供）

▲清華大學。（圖／清大提供）

記者鄒鎮宇／綜合報導

全國大罷免進入白熱化階段，烽火也燒進校園。國立清華大學一名學生表示，她選修校內的影像相關選修課，卻看到老師要求製作「全台大罷免」的影片企劃，讓她非常無奈，「扯政治的都什麼課啊」，並呼籲同學不要選這堂課。

該名清大的學生在Dcard發文表示，她這學期選了游姓老師的「基礎影像敘事」，沒想到老師卻拿罷免來當課程內容，要求他們想一個宣傳「全台大罷免」的影片企劃，且有詳細的要求。

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老師要求，創作目標要以「全台大罷免」的籠統目標族群為訴求對象，避免針對特定政治人物或特定選區，務必跳出同溫層，且要說明此影片希望產生的實際行動或認知效果。此外，影片長度為40秒至4分鐘，要有口號及音樂設想等。

原PO表示，她沒有政治傾向，因為喜愛電影而選擇此課。起初課堂上也確實在分析電影，沒想到後面突然扯到罷免，'ˋ她感嘆，「難免有種逼迫學生接受老師政治傾向的感覺。還有給分真的不甜，感覺很看老師個人喜好，明明是堂兩學分的選修，但要做的東西卻不少，真的慎選」。

原PO說，該課的作業是在二退截止前就公布，因此是否二退也是學生個人的選擇，但最後整堂課退到剩下6人，她發文的初衷是希望勸退未來會想選這堂課的人，以及抱怨課程內容不恰當，並在文末再次強調自己「沒有任何政治傾向或目的」。

許多清大學生看完紛紛留言，「這種事情可大可小，但根據之前修這位老師的課的心得，我選擇把小事化大」、「還務必跳脫同溫層，是哪個族群整天躲在自己同溫層裡啊」、「大罷免這真的可以寫進歷史課本跟公民課本，超好笑」、「真的很扯，明明課程主題無關政治，結果塞一個佔總成績快三分之一的作業宣傳罷免」、「學校有這種老師真的是汙辱清大的格調。每個人都可以有不同的政治傾向，但把自己的政治傾向帶進校園，有意無意的宣傳給學生，甚至還變成成績的考核依據，就是很明顯不適任」。

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