南韓總統大選三腳督！　最新民調曝：李在明支持率46%穩居第一

▲ 李在明將代表共同民主黨參選總統。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓將於6月3日舉行總統大選，由共同民主黨候選人李在明、保守陣營一名候選人及改革新黨候選人李俊錫形成三腳督局面。最新民調顯示，不論保守陣營人選是誰，李在明在三方對決中皆以46%支持率位居第一。

根據《韓聯社》，Realmeter在《能源經濟新聞》委託下，4月30日至5月2日間對全國1509名18歲以上選民進行調查，誤差範圍為±2.5個百分點。結果顯示，由李在明、前國務總理韓悳洙及李俊錫對決的狀況下，李在明以46.5%領先，韓悳洙以34.3%居次，李俊錫則有5.9%。

李在明獲得95.4%民主黨選民及81.9%進步派支持，中間選民支持度達52.3%；而韓悳洙則受到71.4%國民力量選民及57.7%保守派支持，中間選民支持度為28.3%。

這項民調是在國民力量初選結束前進行，3日出爐的初選結果顯示，將由反對彈劾前總統尹錫悅的前雇用勞動部長金文洙上陣，與請辭代理總統並宣布參選，目前屬無黨籍的韓悳洙談判。

若由李在明、金文洙及李俊錫三人對決，民調顯示李在明支持率為46.6%，金文洙為27.8%，李俊錫則為7.5%。民主黨選民有94.9%、進步派有81.7%支持李在明；國民力量選民有60.3%、保守派有48.9%支持金文洙。而在中間選民中，李在明以52.1%支持率高於金文洙的20.3%。

至於政黨支持度變化，民主黨較一周前下降4.7%來到42.1%，國民力量則上升7%至41.6%，雙方差距縮小至誤差範圍內。分析指出，國民力量黨內初選與韓悳洙宣布參選引發的保守派整合效應，為支持率回升主因。