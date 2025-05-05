　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德520後內閣改組？　林俊憲：入閣就被藍白羞辱誰會願意？

▲▼林俊憲 聯訪 批評對手不應該聯手國民黨 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委林俊憲 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陶本和／台北報導

有報導指稱，總統賴清德在5月20日後、罷免投票前，將進行內閣改組，行政院長卓榮泰不動，但啟用論述強的閣員，轉型戰鬥內閣。對此，有鮮明「賴系」色彩的民進黨立委林俊憲5日表示，現在入閣受到藍白羞辱，國會一盤混亂，誰會願意入閣？他認為，大罷免以前，不會有太大變化，所謂的內閣改組他認為不可能。

根據《中國時報》報導聲稱，賴清德在5月20日後、罷免投票前，將進行內閣改組，行政院長卓榮泰不動，但啟用論述強的閣員，且點名包含衛福部長邱泰源、經濟部長郭智輝、國防部長顧立雄、內政部長劉世芳與國發會主委劉鏡清等5位，有較多民怨與非賴系的首長會有所調動。

對此，林俊憲5日受訪時表示，民進黨沒有賴系不賴系，當上總統後，找人才都不夠了，當總統就是「桶箍」，希望黨內大家團結在一起，所以他認為唯才適用。

不過，林俊憲提到，國民黨立院黨團總召傅崐萁，在這一屆立委上任時就說過，會讓民進黨政府找不到人。他坦言，這一點確實有這種現象，現在入閣就受到藍白的羞辱，現在國會一盤混亂，誰會願意入閣？

林俊憲表示，沒有分派系，找人才都來不及了，現在政治焦點跟政黨力量都在「大罷免」，所以大罷免以前，不會有太大變化，所謂的內閣改組他認為不可能。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
345 2 7343 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
媽祖進香！他驚「數十萬人都能請假」還有年輕人　網傻：很正常啊
五一假連番事故！習近平發重話批評
二階罷免葉元之3萬2236份連署送件！　達法定門檻138%
快訊／台幣強升！　日圓直奔「甜甜價」
川普鬆口！　願在「某個時刻」降低對中關稅：中國很想做生意
2026年放假116天、還可能0補班！請假攻略曝
快訊／鳳山死亡車禍！騎士遭輾爆頭亡
快訊／台幣又升逾1元見「2字頭」　2大壽險金控重摔

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴清德520後內閣改組？　林俊憲：入閣就被藍白羞辱誰會願意？

二階罷免葉元之3萬2236份連署送件！　達法定門檻138%

「鄉民早安」今起於組發會直播　國民黨：展現光明磊落的信心

罷藍委領銜人想跳車　「深怕不是我做的塞到我包裡」

42歲謝婷婷宣布懷二胎！喜曬超音波照　放閃「小7歲澳洲男友」

學者涉國安爭議竟滿血復活　施志昌：國防學術體系保防鬆散

「勞工是台灣經濟的心肝寶貝」　韓國瑜：貨出去人進來、發大財

朱立倫拋罷綠連署列考核　基層憂「令不出黨中央」：機制沒公布

憶許歷農看不慣李登輝「1往事」　趙少康：哲人日已遠典型在夙昔

外交雜誌籲美國約束賴清德　外媒、作家：文章糟糕且重複中共論點

【白沙屯最美一幕】長髮正妹拿夾子彎腰撿垃圾！千人讚爆

【鼻酸】婦人猛磕頭到流血　哭求白沙屯媽祖救救老爸

#白沙屯媽祖 替宮廟擇地　倒退爬坡衝草叢！轎班忙翻

【拚了！】徒手拔鋼筋為 #白沙屯媽祖 開道

賈靜雯.曾寶儀.李銘忠.張翰　互稱哥.姐！誰的「輩分」高XD

【高雄變侏羅紀公園？】 #澄清湖 1.7m超巨 #綠鬣蜥 擋路！驚嚇指數破表

鼻酸..婦人猛磕頭到流血　哭求白沙屯媽祖救救老爸

#張麗善 燒 #疏文 方式惹議！　#拱天宮 #主委 喊話：政治歸政治

【媽祖慈悲】母親摟病童跪地祈禱　#白沙屯媽祖 停轎溫柔賜福

朴信惠來台辣跳〈like JENNIE〉

賴清德520後內閣改組？　林俊憲：入閣就被藍白羞辱誰會願意？

二階罷免葉元之3萬2236份連署送件！　達法定門檻138%

「鄉民早安」今起於組發會直播　國民黨：展現光明磊落的信心

罷藍委領銜人想跳車　「深怕不是我做的塞到我包裡」

42歲謝婷婷宣布懷二胎！喜曬超音波照　放閃「小7歲澳洲男友」

學者涉國安爭議竟滿血復活　施志昌：國防學術體系保防鬆散

「勞工是台灣經濟的心肝寶貝」　韓國瑜：貨出去人進來、發大財

朱立倫拋罷綠連署列考核　基層憂「令不出黨中央」：機制沒公布

憶許歷農看不慣李登輝「1往事」　趙少康：哲人日已遠典型在夙昔

外交雜誌籲美國約束賴清德　外媒、作家：文章糟糕且重複中共論點

一日遭性侵4次！南韓多地育幼院爆發性醜聞　誇張受虐事件曝光

日本老字號溫泉旅館大火　近100人疏散、5建物燒毀

全國監理所電腦大當機　考照、臨櫃業務全卡關

媽祖進香！他驚「數十萬人都能請假」還有年輕人　網傻：很正常啊　

賴清德520後內閣改組？　林俊憲：入閣就被藍白羞辱誰會願意？

貴州遊船翻覆已致9死　事發時突出現「怪天氣」！

大谷翔平敲安、金慧成驚喜搶鏡　道奇遭勇士雙響砲逆襲斷連勝

桃園男與妻口角負氣離家...傳情緒性訊息　警尋獲勸說解心結

陸五一假連番事故！習近平發重話批評　副總理第一時間赴現場坐鎮

《骨刺人生》開講！　骨科醫師助消防弟兄強筋健骨預防職業傷害

【媽祖慈悲】母親摟病童跪地祈禱　#白沙屯媽祖 停轎溫柔賜福

政治熱門新聞

罷藍委領銜人想跳車　「深怕不是我做的塞到我包裡」

外交雜誌籲美國約束賴清德　外媒、作家：文章糟糕且重複中共論點

學者涉國安爭議竟滿血復活　施志昌：國防學術體系保防鬆散

二階罷免葉元之3萬2236份連署送件！　達法定門檻138%

賴苡任曾想找她當備位領銜人？陳智菡回應

「勞工是台灣的寶貝」　韓國瑜：發大財

台灣真的在第一批！鄭麗君率隊赴美　1日完成台美關稅首輪實體磋商

憶許歷農看不慣李登輝「1往事」　趙少康哀悼

朱拋罷綠連署列考核　基層憂令不出黨中央

「老爹」許歷農上將高齡107歲逝世　每天運動養生、愛吃速食雞翅

王小棣執導最新罷免宣傳片　男孩淚訴「國家亂七八糟念書有什麼用」

「罷瑤」恐不成案？　游淑慧批：領銜人不能代表所有連署人

總統府國安會拒出席立院「防共諜」專報　藍轟：抗中保台喊假的？

找陳智菡當「罷瑤」領銜人？　藍罷團批造謠

更多熱門

相關新聞

二階罷免葉元之3萬2236份連署送件！　達法定門檻138%

二階罷免葉元之3萬2236份連署送件！　達法定門檻138%

發起新北市板橋東區、國民黨立委葉元之的「板橋大刪元」，5日上午將連署書送進新北市選委會。領銜人史書華受訪時表示，連署期間收到3萬6000份連署書，造冊後今天送件3萬2236份，是法定門檻的138%，他強調，第一階段不合格率是全國最低，有信心不補件通過，全力迎向第三階段。

一個分裂且被孤立的台灣　如何對抗中國?

一個分裂且被孤立的台灣　如何對抗中國?

「鄉民早安」今開播　藍：展現光明磊落

「鄉民早安」今開播　藍：展現光明磊落

朱拋罷綠連署列考核　基層憂令不出黨中央

朱拋罷綠連署列考核　基層憂令不出黨中央

外交雜誌籲美國約束賴清德　外媒、作家：文章糟糕且重複中共論點

外交雜誌籲美國約束賴清德　外媒、作家：文章糟糕且重複中共論點

關鍵字：

政治賴清德內閣改組林俊憲國會大罷免

讀者迴響

熱門新聞

40歲許瑋甯爆懷孕了！「低調藏肚4個月」

「汪小菲老婆出軌」衝熱搜第一

2波更強鋒面掃全台　連5天雨「下到發霉」

岳母遭女婿「肚頂」　膀胱下垂求償

Mandy激動回「別逼死我」對話曝

台幣飆升這產業成苦主！專家：恐發不出股利

「沒聽過的國家」川普一句恐斷93億援助

仰德大道下坡踩煞車　駕駛挨罰2.4萬

快訊／白沙屯媽祖來找六房媽　「粉紅人龍」空拍超震撼

公嬤掃光麵包　志工分享1招反制

白沙屯媽祖突爬45度陡坡！廟方曝原因

奉天宮開廟門整晚遭疑「等嘸白沙屯媽祖」　董事長：是方便香燈腳

快訊／8級強風下午到　明「鋒面掃全台」

快訊／台幣又升逾1元見「2字頭」　2大壽險金控重摔

去年喪父無法接駕！白沙屯媽「特地去看他」

更多

最夯影音

更多

【白沙屯最美一幕】長髮正妹拿夾子彎腰撿垃圾！千人讚爆

【鼻酸】婦人猛磕頭到流血　哭求白沙屯媽祖救救老爸

#白沙屯媽祖 替宮廟擇地　倒退爬坡衝草叢！轎班忙翻

【拚了！】徒手拔鋼筋為 #白沙屯媽祖 開道

賈靜雯.曾寶儀.李銘忠.張翰　互稱哥.姐！誰的「輩分」高XD

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面