賴清德520後內閣改組？　林俊憲：入閣就被藍白羞辱誰會願意？

▲民進黨立委林俊憲 。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

有報導指稱，總統賴清德在5月20日後、罷免投票前，將進行內閣改組，行政院長卓榮泰不動，但啟用論述強的閣員，轉型戰鬥內閣。對此，有鮮明「賴系」色彩的民進黨立委林俊憲5日表示，現在入閣受到藍白羞辱，國會一盤混亂，誰會願意入閣？他認為，大罷免以前，不會有太大變化，所謂的內閣改組他認為不可能。

根據《中國時報》報導聲稱，賴清德在5月20日後、罷免投票前，將進行內閣改組，行政院長卓榮泰不動，但啟用論述強的閣員，且點名包含衛福部長邱泰源、經濟部長郭智輝、國防部長顧立雄、內政部長劉世芳與國發會主委劉鏡清等5位，有較多民怨與非賴系的首長會有所調動。

對此，林俊憲5日受訪時表示，民進黨沒有賴系不賴系，當上總統後，找人才都不夠了，當總統就是「桶箍」，希望黨內大家團結在一起，所以他認為唯才適用。

不過，林俊憲提到，國民黨立院黨團總召傅崐萁，在這一屆立委上任時就說過，會讓民進黨政府找不到人。他坦言，這一點確實有這種現象，現在入閣就受到藍白的羞辱，現在國會一盤混亂，誰會願意入閣？

林俊憲表示，沒有分派系，找人才都來不及了，現在政治焦點跟政黨力量都在「大罷免」，所以大罷免以前，不會有太大變化，所謂的內閣改組他認為不可能。