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畸形戀女主婚後供奉九尾狐招桃花　被指聯手客兄領殘障夫補助

▲▼ 。（圖／翻攝林女臉書）

▲台中畸形戀女主角林女，與邱男結婚後，還篤信九尾狐有招桃花意味。（圖／翻攝林女臉書）

記者許權毅／台中報導

台中「畸形戀」林女與丈夫邱男婚後，與林女前男友田男共居小套房，結果邱男卻遭2人打死，案件經國民法官審理第3天。林女今稱，有人送一尊九尾狐供奉，邱母律師質疑「已經把客兄帶回家，還拜九尾狐招桃花」太離譜。林女則反控，曾被邱男家暴，要求離婚，邱男下跪才原諒，但確實已無愛。

根據林女臉書照片也顯示，林女不只供奉九尾狐，甚至在腳上刺了一隻九尾狐圖樣，當下更是邱男因為遭林女家暴離家出走時間，林女還有心情去刺青，並且標記同行的田男，十分荒謬。

今下午進行科刑資料調查，審判長李昇蓉問林女，據家防中心資料，邱男曾想提過離婚一事是否知道？林女回：「是我求他離婚吧，他不肯，主因是他長期打我，我覺得跟他不適合，他不是真的愛我，後來他離家出走回來跟我下跪，我才心軟，我覺得婚姻不是兒戲，我原諒他，但也不愛他了。」

國民法官問林女是否有宗教信仰？林女說自己拜關公、九尾狐「比較尊重生命」，並且透露曾跟邱男短暫分手，與一名吳男交往，又被吳男打，與邱男復合。國民法官追問，那麼邱男背後20多處陳舊傷如何而來？林女不知，國民法官語氣加重問：「所以他是乩童，會自己拿鐵鎚敲背？」

林女回答3人金錢問題稱，房租都是3人一起出，田男（部分）、邱男（全部）薪資都會交給自己，再由自己分配。檢方問林女，除了房租還有什麼特殊費用？林女稱有因為易科罰金繳不出來去借地下錢莊3萬，再跟地檢執行科分期繳納，但此說法被檢方打臉駁斥「從沒聽過」。

▲邱母告訴代理人怒轟，林女就是不斷扯謊。（圖／記者許權毅攝）

邱母告訴代理人認為林女不斷扯謊，跟邱男結婚半年，就把客兄田男帶回家，侵門踏戶，甚至還拜九尾狐，眾人皆知九尾狐就是招桃花。本案是密室殺人，「同床夫妻、謀殺親夫、出軌外遇的情殺」，家暴案通常都是被害人離家，邱男事發半年前，就曾被打到只穿內褲狼狽逃離，且林女是知道邱男去報案，也才跟著去報案。

更何況，邱男因為有眼疾（一眼失明、一眼模糊），林女跟田男根本就是要領取低收補助利用邱男，強帶邱男去做工，能多領一份薪資，讓邱男陷入危險，本案就是身障者遭傷害致死，林女不斷扯謊，佯裝被害人，需要重判，求處18年刑期。

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