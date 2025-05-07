買虛幣遭擄痛毆！2男被逼互相口交、吃對方排泄物　11煞起訴

▲台中一組以楊男、彭男為首集團，因交易虛擬貨幣破裂，強逼被害人互相吃排泄物、口交。（圖／台中地檢署提供）



記者許權毅／台中報導

台中一組以楊男、彭男為首集團，去年約出5名被害人談虛擬貨幣交易，結果5人遭該集團強押囚禁，其中2人互不認識男子，被逼迫相互口交（俗稱69）、逼吃排泄物，猶如恐怖電影《人形蜈蚣》情節，楊男還在群組笑稱「看他們會不會對對方含情脈脈」。該集團甚至3度轉移囚禁地、向被害人家屬勒贖金錢，全案近日偵結，中檢起訴11人、4名未成年移送少年法庭。

台中地檢署調查，楊姓等10多人去年11月與5名被害人在西屯區相約交易虛擬貨幣泰達幣，結果交易破裂，楊男等人強押被害5人至北區一間招待所，將人囚禁在此，並且脅迫其中一人將虛擬錢包內1萬3143顆泰達幣，轉至彭男虛擬錢包內，轉賣獲利40萬不法所得。

當日凌晨，眾人還是不滿交易糾紛，開始持皮帶、酒瓶等物，毆打其中2名被害人，並且指示少年去購買保險套、潤滑液，逼迫2名被害人脫光衣服，要求自慰，再要求2人將性器放入對方口內（俗稱69）、以手指放入對方肛門，甚至逼迫互吃排泄物，2人遭毆打不敢不從，還遭眾人圍觀錄影拍照。

後續，楊等人將5名被害人分別移至別處摩鐵、賓館，並且向家屬勒贖金錢，並且二度逼迫其中在摩鐵內的2名被害人再次自慰、互相口交。有家屬報案後，警方在某賓館救出2名被害人，摩鐵內嫌犯與被害人又轉移至豐原某宮廟，其中一名被害人跳車脫困，另一人在隔天才遭釋放。

▲檢警逮人，近日偵結起訴11人。（圖／台中地檢署提供）



專案小組追查後，今年3月收網拘提楊等10多人到案，其中7人聲押獲准，案近近日偵結起訴。

檢方認為，被告楊男等人犯案手段殘忍、泯滅人性．視他人性自主權為無物，造成甲男、乙男終身難以抹滅之身心創傷，而丙男、丁男尚為在學學生，所生創傷對其日後人生亦生重大陰影，被告之犯行甚為惡劣、法理難容，檢察官建請法院妥適量刑、以資懲儆，並親自蒞庭向法院聲請接押其中6人（其中彭男另案發監執行）獲准，以確保後續之審理、執行程序。