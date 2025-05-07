80多歲翁控遭家暴訴離！妻反擊他帶小三回家　二審判決結局曝

▲結婚35年已80多的老翁，控訴妻子長期對他拳打腳踢，訴請離婚敗訴。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

新北市80多歲老翁，與妻子結婚超過35年，但他認為妻子無心家務，甚至長期對他拳打腳踢，老翁憤而把自己使用的素食冰箱上鎖，不給妻子使用，結果妻子因此聲請家暴保護令獲准。老翁認為2人婚姻已經產生重大裂痕，無以修復，請求法院判決離婚。一審駁回老翁請求，老翁再上訴，高等法院二審仍駁回，不准2人離婚。本案仍可上訴第三審。

判決指出，老翁與妻子均為再婚，2人於1988年6月間結婚後，至今將近37年仍未離婚。但老翁起訴指稱，妻子每天早上八點出門、晚上十點回家，根本不理會家務，所以家務由老翁一手包辦；而妻子不僅無心家務，也不照顧高齡90多歲的婆婆。

此外，2人雖協調老翁每月給予5000元家用，但老翁希望妻子更專心家務，因此不再給錢；此舉惹惱妻子，老翁指控妻子不顧他已經80多歲，還因此長期對他拳打腳踢。最後老翁憤而鎖上自己的平日茹素使用的冰箱，結果妻子還因此向法院聲請家暴保護令獲准。老翁認為2人長期性格不合，已分房幾十年，夫妻之情有名無實；婚姻已產生重大裂痕，且逾越一般配偶所能忍受之範圍，又無法有效溝通，未來難以修復婚姻。因此訴請離婚。

至於妻子則抗辯，自從嫁給老翁後，悉心照顧老翁與前妻的三名子女，長年早出晚歸從事修改衣物工作協助負擔家中開銷。老翁曾因三更半夜氣喘發作多次生病急診住院、多次爬山不慎跌倒致肋骨斷裂、罹患膽結石及白內障等，都是妻子親自照料、毫無怨言。老翁指控說自己不理家務、長期拳打腳踢，這些全都不是事實。妻子反控，老翁婚後外遇，經常帶著女性友人回家，還要求跟妻子三人共處一室，也將女友帶回南部老家，宣稱是自己的妻子。所以妻子認為，雙方婚姻問題是因老翁外遇、不願負擔家庭生活費，又常對自己家暴，都是因為老翁不願理性溝通，老翁可責性較自己重，不可因此訴請離婚。

一審法院審理後，認為2人生活習慣有別、彼此相互嫌棄、相互拌嘴並偶有出拳，仍相互忍耐、彼此提攜，風風雨雨共同走過人生金華的35年，實著令人驚異。可見雙方各自在對方的生命中，具有不可或缺的地位，彼此才能在如此不同差異的磨難下，仍舊勇敢繼續攜手共度。因此一審認為，老翁或許是一時氣憤而思慮略有未周才提出本次離婚訴訟。法院更說，反觀妻子堅決不願離婚，即使在婚姻中有千般的委屈，仍決意繼續維繫婚姻，願為保持婚姻、家庭之完整而努力，實著令法官動容。

一審法官最後不准雙方離婚，駁回老翁訴訟。老翁上訴第二審，但高等法院審理後，也認為老翁理由不足，再度駁回老翁離婚請求，不准雙方離婚。