虎航線上旅展「單程票最低799元」　星宇直飛宮古島祭首航禮

▲台灣虎航同步推出線上旅展限定優惠。（圖／台灣虎航提供）

記者周湘芸／台北報導

2025高雄市旅行公會國際旅展5月9日至12日在高雄展覽館舉行，台灣虎航5月9日上午10時至5月12日晚間11時59分同步推出線上旅展限定優惠，單程未稅799元起，適用範圍為5月9日至10月25日高雄及台中出發的航線。

台灣虎航表示，此次推出的線上旅展促銷期間為5月9日上午10時至5月12日晚間11時59分，可訂購的旅行期間為5月9日至10月25日，單程未稅799元起。凡於線上旅展期間自行至台灣虎航官網完成購票者，於旅展期間至台虎攤位出示訂單確認信，即可兌換展場限定的成交禮，數量有限，送完為止。

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此外，台灣虎航指出，活動期間只要到台灣虎航攤位，並追蹤台灣虎航官方IG帳號即可以參加「你是哪一派」互動問答遊戲，不僅能依個人派別獲得實用的旅遊推薦路線，還有機會獲得台灣虎航不限航點來回機票、最高3000元的折抵金、三井Outlet的商品抵用券、日本王子集團Smart Inn飯店住宿券等逾4千份好禮。

台灣虎航也說，旅展期間若於現場出示不限日期不限航點的本人台虎登機證或是電子行程單，還可以參加「玩翻世界」 AI拍貼機體驗，隨機和各地的著名景點進行合影，每組登機證或是電子行程單活動期間限參加一次。

星宇航空今日則宣布，8月22日新開台北－宮古島市／下地島航線，即日起全面開賣，將以A321neo客機飛航，每周二、五提供早去午回的服務，凡搭乘首航班機的商務艙旅客，將享資生堂國際櫃頂級系列「極上御藏保養防禦奢華6件禮」；經濟艙旅客則可獲贈新豔陽夏系列「水離子熱防禦UV隔離露」海島防曬3件禮。