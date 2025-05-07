台南永龍宮遭控性騷詐財！父兄搬她當擋箭牌　林唯莉出面回應

記者林東良／台南報導

台南市東區永龍宮傳出女信徒指控宮內負責人林姓父子，涉嫌假藉收驚、淨身儀式，涉嫌性騷擾與詐財，更屢次搬出「我女兒是市府副發言人」為由，意圖壓制質疑聲音，目前市警一分局已受理報案，台南市政府副發言人林唯莉出面澄清與宮務無關，強調相關事件交由司法調查釐清。

▲負責人林姓父子，被指控涉嫌假藉收驚、淨身儀式，涉嫌性騷擾與詐財。（記者林東良翻攝，下同）

有女信徒指控，2022年因家中長輩過世，透過友人介紹至永龍宮辦理普渡法會，花費約2萬元購買金紙與供品。未料事後參加收驚儀式時，該宮廟執行長林男竟要求她坐上大腿「通氣」，並以神明感應名義，觸碰其胸口與腹部，甚至傳訊要求赴汽車旅館用「淨符水按摩全身」，讓她當場警覺並拒絕。

女信徒表示，起初基於對神明的信任才配合儀式，事後才陸續發現該宮廟疑似以低價購金紙卻對外報高價，涉嫌詐財。當她與其他信徒查價詢問、要求公開帳目時，對方竟聲稱：「我妹妹在市長辦公室任職」，涉嫌藉權勢企圖施壓質詢聲浪。

台南市警一分局德高所長高銀泉指出路，有關本轄某廟宇涉嫌詐財案件，一分局於5月2日已受理4人報案，並依法通知相關人士到案說明，調查偵辦中。另民眾遭性騷擾情事，目前該民眾未提出性騷擾申訴案件。據附近民眾表示，該宮廟近日有聽聞發生糾紛，已10多天未開門。

有關週刊報導市府副發言人林唯莉家人開設宮廟引發糾紛一事，林唯莉表示，爸爸因糾紛被打成失明，照顧父親已心力交瘁，卻因職務關係，被誤解為「擋箭牌」實屬無奈。和哥哥已多年未連絡，知道此糾紛時也相當震驚，林唯莉強調，哥哥早已成年，行為自行負責。此次糾紛，希望雙方能夠理性處理，若有涉及任何不法行為，應循司法途徑解決，期盼儘速查明清楚。

林唯莉指出，事情發生時，父親因前往現場了解情況，不幸遭受暴力撞擊，導致單眼失明，父親年事已高，因此身心受重創。此暴力事件是公訴罪，目前已交由司法查明，期盼糾紛早日落幕。

林唯莉無奈表示，為照顧年邁父母返鄉服務，從不過問哥哥在外之事，和哥哥也幾乎沒有往來，更不曾有任何施壓之實。被說成擋箭牌，被無端捲入，實屬無奈。