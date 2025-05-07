台南市勞工局攜五大工會關懷職災弱勢　慰問金10萬助4家庭過難關

▲台南市勞工局與五大總工會實地走訪永康、安南、下營、鹽水等地，致贈慰問金關懷職災勞工家庭。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

職災不只傷身，對家庭經濟更是沉重打擊，台南市勞工局7日結合五個市級總工會，針對家境清寒且遭逢職災的勞工進行實地訪視與慰問，共發放慰問金10萬元，勞工局長王鑫基率領工會代表走訪永康、安南、下營及鹽水區等4位職災勞工家庭，送上實質援助與關懷，盼助他們度過難關。

王鑫基局長偕同台南市總工會、大台南總工會、台南市產業總工會、台南直轄市總工會等五大工會幹部前往探訪，並由餐飲工會理事長劉檄穆額外贈送平安米表達祝福。慰訪物件涵蓋年輕外送員至高齡工人，突如其來的意外讓他們身心俱傷，家庭頓失經濟支柱，急需社會各界伸出援手。

永康區26歲王姓男子於今年2月在工作中遭機台夾傷右手，後續感染需植皮手術，目前仍在休養中，獨力負擔租屋與生活費，經濟壓力龐大。

安南區20歲黃姓男子，於加油站服務，下班途中遭車輛撞擊導致半身癱瘓，需長期臥床照護，父親也曾職災退休，母親為新住民，家中無固定收入，生活困難。下營區57歲馮姓男子去年通勤途中出車禍，頸椎受創導致下半身癱瘓，需靠呼吸器維生，妻子辭職照護，女兒仍在學中，醫療與生活費用龐大。鹽水區72歲王林姓女子去年底工作時左手遭機械壓砸，四指部分截肢，夫君行動不便，她也無法再工作，全家經濟陷入困境。

王鑫基局長指出，職災常帶來家庭結構與生活重創，因此勞工局設有專責服務團隊，提供法令諮詢、心理支援與經濟補助。他特別感謝市級總工會長期支援，協力落實對基層勞工的照顧。他也呼籲企業落實職場安全、勞工朋友提高通勤警覺，防範災害發生。如有職災權益諮詢需求，民眾可洽勞工局職災服務窗口：民治市政中心（06）6377337，或永華市政中心（06）2991111分機8535、8538、1036。