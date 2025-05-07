產後憂鬱太痛苦！日38歲新手媽把4月兒「緩緩沉入浴缸」溺死

▲38歲媽媽涉嫌殺害4個月大的長子，於埼玉縣戶田市被逮捕。（pexels提供）

圖文／鏡週刊

日本一名38歲的新手媽媽小竹初音，在今年4月21日，將當時年僅4個月的長子「沉進家中的浴缸」，涉嫌將其殺害，遭警方以殺人罪逮捕。

根據《TBS NEWS DIG》報導，4月21日下午1點，小竹的丈夫撥打110報警，表示「妻子和0歲的兒子離家出走了」。警方展開搜查後，在JR戶田站發現抱著兒子的小竹。當時她懷中的孩子已經處於心肺停止狀態，雖然被緊急送往醫院，但仍不治身亡。

小竹初音在接受警方調查時表示：「我確實將孩子沉入自家浴缸內殺害了。產後憂鬱實在太痛苦了」，並承認了相關罪嫌。

新聞引起日本社會關注，不少有相同經歷的媽媽們留言，「每當二寶哭鬧時，我就會躲到別的房間，把耳朵摀起來。記得每當大寶放學回家，一有了說話的對象，那種鬆了一口氣的感覺，簡直像騙人一樣」「我覺得男性（父親）參與育兒是更加必要的」「我要判斷寶寶為什麼哭鬧，無論白天黑夜都得照顧他；身體還沒恢復到產前狀態，荷爾蒙每天都在下降；也無法跟任何人進行有深度的對話。朋友們也因為顧慮，不再主動聯絡我。真的很痛苦，只有孤獨與不安在心裡翻湧」，不少媽媽們互相提醒鼓勵，請記得要好好找時間給自己喘口氣啊。

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