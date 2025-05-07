　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

產後憂鬱太痛苦！日38歲新手媽把4月兒「緩緩沉入浴缸」溺死

日本一名38歲的母親涉嫌殺害4個月大的長子，於埼玉縣戶田市被逮捕。（pexels提供）

▲38歲媽媽涉嫌殺害4個月大的長子，於埼玉縣戶田市被逮捕。（pexels提供）

圖文／鏡週刊

日本一名38歲的新手媽媽小竹初音，在今年4月21日，將當時年僅4個月的長子「沉進家中的浴缸」，涉嫌將其殺害，遭警方以殺人罪逮捕。

根據《TBS NEWS DIG》報導，4月21日下午1點，小竹的丈夫撥打110報警，表示「妻子和0歲的兒子離家出走了」。警方展開搜查後，在JR戶田站發現抱著兒子的小竹。當時她懷中的孩子已經處於心肺停止狀態，雖然被緊急送往醫院，但仍不治身亡。

小竹初音在接受警方調查時表示：「我確實將孩子沉入自家浴缸內殺害了。產後憂鬱實在太痛苦了」，並承認了相關罪嫌。

新聞引起日本社會關注，不少有相同經歷的媽媽們留言，「每當二寶哭鬧時，我就會躲到別的房間，把耳朵摀起來。記得每當大寶放學回家，一有了說話的對象，那種鬆了一口氣的感覺，簡直像騙人一樣」「我覺得男性（父親）參與育兒是更加必要的」「我要判斷寶寶為什麼哭鬧，無論白天黑夜都得照顧他；身體還沒恢復到產前狀態，荷爾蒙每天都在下降；也無法跟任何人進行有深度的對話。朋友們也因為顧慮，不再主動聯絡我。真的很痛苦，只有孤獨與不安在心裡翻湧」，不少媽媽們互相提醒鼓勵，請記得要好好找時間給自己喘口氣啊。

★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980


更多鏡週刊報導
存款單寫「我要兩百萬搶劫」　行員淡定請他旁邊等、搶匪乖乖照做
拜登接受BBC專訪　批川普向普丁讓步又到處放砲：哪個總統這樣說話
札幌無頭男屍命案！母親協助女兒棄屍「藏頭」　一審判決曝光

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
531 3 2260 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／冷氣墜落砸死政大女！　一審判決出爐
女房東再批飯糰夫妻「自卑又邪惡」　曝對話還原租約真相
董座涉炒股交保　愛山林再發重訊
鐮刀男「斬首」十多尊神明　駭人畫面曝
剴剴案宣判日曝！劉彩萱5度鞠躬哭道歉　劉若琳7字冷回
一堆人不知！手機報稅「多1動作」秒省3萬
「是熙媛接住我」　周渝民罕談前女友

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

連AV女優下海價碼也爆跌！日風俗市場崩落　櫻花妹瘋「海外賣淫」

小心「手機失智症」！日醫師列10大症狀　上廁所帶手機中鏢

產後憂鬱太痛苦！日38歲新手媽把4月兒「緩緩沉入浴缸」溺死

川普美國優先掀全球動盪！習近平訪俄挺普丁　CNN揭「關鍵目的」

8歲童手機偷訂貨　家門堆滿「7萬隻棒棒糖」媽崩潰：花了12萬

24歲義男「拿電鋸斬首自己」爆血身亡！　嗑藥嗑到出現幻覺

影響超越烏俄戰爭！　盧比歐：中國才是最大威脅

泰國機場驚見迷你軍火庫！　澳洲男「攜榴彈彈殼」闖關被逮

川普砍4億美元補助震撼彈！哥倫比亞大學裁員180人　引爆學術寒冬

俄男吞保險套藏毒　再「排毒」高價賣有錢遊客

【崩潰】國1嚴重4車連環撞！肇事駕駛抱頭狂跳腳

#李珠珢 婉拒C位讓給學姊　走回邊邊位置！球迷讚：又被圈粉

FANTASY BOYS疑似求救　隊長嫝珉瑞多次「手比540」

#白沙屯媽祖 睽違200年首度造訪南投！鑾轎抵名間民眾嗨翻

百想／廉惠蘭奪女配獎！IU台下含淚　《苦盡》崔代勳獲男配：哈洗XD

劉德華女兒「炫父」沒人信　學校喊：我爸是劉德華

【史上最辛苦】頭旗君被海放！翻山越嶺趕會白沙屯媽祖

【珠珠寶貝】李珠珢場邊牽起男孩小手！網見互動畫面超羨慕

Met Gala／JENNIE.LISA.ROSÉ合體　和S.COUPS合照太養眼

睽違200年首度造訪南投　媽祖鑾轎抵名間民眾嗨翻

連AV女優下海價碼也爆跌！日風俗市場崩落　櫻花妹瘋「海外賣淫」

小心「手機失智症」！日醫師列10大症狀　上廁所帶手機中鏢

產後憂鬱太痛苦！日38歲新手媽把4月兒「緩緩沉入浴缸」溺死

川普美國優先掀全球動盪！習近平訪俄挺普丁　CNN揭「關鍵目的」

8歲童手機偷訂貨　家門堆滿「7萬隻棒棒糖」媽崩潰：花了12萬

24歲義男「拿電鋸斬首自己」爆血身亡！　嗑藥嗑到出現幻覺

影響超越烏俄戰爭！　盧比歐：中國才是最大威脅

泰國機場驚見迷你軍火庫！　澳洲男「攜榴彈彈殼」闖關被逮

川普砍4億美元補助震撼彈！哥倫比亞大學裁員180人　引爆學術寒冬

俄男吞保險套藏毒　再「排毒」高價賣有錢遊客

連AV女優下海價碼也爆跌！日風俗市場崩落　櫻花妹瘋「海外賣淫」

【廣編】全聯必掃這款「神級香水洗髮精」　網：修護力在線＋香氣撩人回頭率超高

豪大雨釀龜山土石坍方擊落機車騎士　警交管改道排除障礙中

李珠珢看球太認真「突做1舉動」　轉頭一看害羞了！表情全被拍

媽祖周日回鑾　高鐵接駁車再加開230班助疏運

兄弟回洲際主場強碰獅子軍　岳政華強勢回歸一軍

冷氣墜落砸死女大生！安裝工人與僱主互推責任　一審判決出爐

「4生肖」立夏後大翻身！收獲滿滿財富「低調爽度日」

用高齡醫學改變社會　陳亮恭揭關渡3年成果：居民失能失智風險降3%

「讓他上！」劉致榮聲援、球迷抱不平　陳真笑談冷凍說：自己不夠穩

【珠珠寶貝】李珠珢場邊牽起男孩小手！網見互動畫面超羨慕

國際熱門新聞

川普放話將發布「空前重大的聲明」！

美晶片關稅將拍板！　據傳25％至100％

川普「讓美國貿易逆差再次擴大」！　3月4.2兆元創歷史新高

歐盟反擊！將對川普發出1000億歐元關稅威脅

印度開轟！巴基斯坦宣布「關閉領空48小時」

相戰何太急？印、巴衝突的根源

一家五口去迪士尼玩　爸崩潰：一天噴4萬元

印巴衝突　川普嘆「剛剛才知道」：停手吧

30歲陸女潛水「找GoPro」溺斃印尼！

以軍炸加薩釀22死　居民怒：哈瑪斯滾出去

印度砲襲巴基斯坦克什米爾9地　兩國邊境爆交火

川普再嗆中國「沒和美國做生意」重創經濟

24歲男嗑藥有幻覺！拿電鋸斬首自己亡！

川普關稅政策搖擺　美股收黑近400點

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

慈惠傻愛宥勝10年慘當白富美備胎！

宥勝爆離婚！配偶欄空白

香燈腳罵「勇腳伯出來騙錢」　信徒怒：媽祖都在看

岳父生病住院！禽獸女婿竟性侵丈母娘

金秀賢逼金賽綸「看他偷吃女偶像」！嘲笑小三上床有海帶味

我要兩百萬，搶劫！　銀行員請他休息區等待竟照做

快訊／金秀賢遭提告「性虐待金賽綸」！

快訊／金賽綸自白：國二被迫和金秀賢發生關係！

夫妻跟前男友擠套房　老公遭打死全身41處傷

畸形戀老公同意3人擠套房原因曝　妻認了交往重疊

被叫「雲豹小公主」　賴品妤：奴才命才這樣看

「精神不好，是熙媛接住我」　周渝民談前女友！

川普放話將發布「空前重大的聲明」！

慈惠傳斬斷10年婚　宥勝經紀人回應了！

國二生發燒快篩出爐　「家長嚇一大跳」

更多

最夯影音

更多

【崩潰】國1嚴重4車連環撞！肇事駕駛抱頭狂跳腳

#李珠珢 婉拒C位讓給學姊　走回邊邊位置！球迷讚：又被圈粉

FANTASY BOYS疑似求救　隊長嫝珉瑞多次「手比540」

#白沙屯媽祖 睽違200年首度造訪南投！鑾轎抵名間民眾嗨翻

百想／廉惠蘭奪女配獎！IU台下含淚　《苦盡》崔代勳獲男配：哈洗XD

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面