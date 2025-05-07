網賣「青年百億圓夢計畫」攻略　教育部喊別買：提案要原創真實

▲網路上販售「青年百億海外圓夢基金計畫攻略包」，教育部呼籲不要購買。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

近期網路販售「青年百億海外圓夢基金計畫攻略包」，宣稱可提升錄取機率。教育部今（7日）澄清並嚴正說明，「青年百億海外圓夢基金計畫」重視原創性與真實性，並非「標準化作業」，也沒有「通關格式」或「得分話術」可以仿效，更從未授權任何第三方業者合作販售申請書範例，提醒青年朋友不要購買攻略包，不要相信相關行銷說法。

「青年百億海外圓夢基金」是總統賴清德上任後的重點政策，但現在網路卻出現攻略包，號稱「從構想到錄取的全方位實戰指南」，內含完整撰寫範例、評分重點解析、撰寫架構模板、申請流程檢核表，幫助申請者一次搞懂企劃書怎麼寫、怎麼編列預算、怎麼提案才有機會錄取，還廣告5月底前有早鳥優惠。

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教育部強調，從未授權、推薦或與任何第三方業者合作販售申請書範例、撰寫模板或審查攻略等商品，也沒有委託任何單位提供「高命中率教材」。對於市面上以「官方攻略」或「評審語言分析」為名進行銷售行為，教育部提醒申請青年提高警覺，審慎評估相關資訊來源，避免誤信不實或誇大宣傳。

教育部指出，「青年百億海外圓夢基金計畫」核心理念為鼓勵青年自主規劃、自我挑戰，透過誠實的生命經驗書寫與行動提案，展現個人特質與社會關懷精神。申請過程強調個人原創性、誠懇動機與可行執行力，錄取結果由多元評審委員依據計畫內容進行綜合評定，並無「通關格式」或「得分話術」可以仿效。

為協助及輔導青年規劃圓夢行動方案及提升申請計畫意願，教育部表示，青年署已建置「圓夢諮詢室」服務機制，青年可透過預約管道，獲得計畫撰寫與申請實務上的指引與輔導。教育部已經製作線上申請說明影片與簡報教材，幫助申請人熟悉計畫目的、評分重點與書寫注意事項，鼓勵青年勇於提案、安心圓夢。

教育部呼籲，有關申請流程、評審原則與格式疑問，均可透過青年百億海外圓夢基金計畫官網或客服專線電話查詢02-2377-1388，或客服信箱twpathfinders.cs@gmail.com，由專人免費答復。