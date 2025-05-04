新型專班招生低迷「註冊不到兩成」　教育部推三策略吸引外籍生

▲新型專班招生低迷，教育部推出多項措施吸引外籍生。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

教育部「新型專班」招生情況低迷。根據教育部統計，113學年春季班實際註冊學生僅1成多，已連續兩季註冊率未達2成。教育部表示，主因是學生華語能力準備不及，且企業端選才慎重，為增加誘因，除增加企業全額支付可外派等措施，同時加強經濟部推薦企業及媒合機制，新增泰國海外基地，擴大招收國際生來台及留台。

為吸引優秀外籍生來台讀書及留台工作，教育部與國發會攜手推動「新型專班」，以STEM、金融、半導體領域為主，並鎖定越南、菲律賓等東南亞國家，招收大學升讀三、四年級學生、專科、大學及碩士班畢業生，由開班學校與合作企業共同規劃客製化課程。獲選來台學生，最多有2年學雜費全免，企業還提供每月至少1萬元津貼，但畢業後需留台工作2年。

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不過，「新型專班」招生情況卻不如預期。113學年秋季班共計錄取20校、40專班，總計366人獲得獎學金資格，和當初預期的招收超過2千人目標有明顯落差。而113學年春季班（今年2月開學），原本核定22校、62專班，預計招收1092人，實際開班僅14校、26班、註冊132人，實際註冊率僅一成多，連續兩季註冊率都不到兩成。

教育部表示，目前新型專班的學生來源，前三名依序為印尼、越南及菲律賓。目前招生與註冊狀況不佳，在學生部分，主因是華語文能力須達A2，學生來不及準備相關資格，加上畢業後需留台就業，學生也需再與家人共同決定重大生涯規劃。在企業端部分，新型專班為首年辦理且計畫需由企業投入資金，企業選才較為慎重。

為了吸引更多外籍生，教育部表示，除了新增已在台就學的大三或大四國際生可參與新型專班，也配合企業需求，從113學年春季班增加企業全額支付可外派等措施，提高招生量能，同時考量新型專班企業參與率對計畫執行影響甚鉅，已經積極與經濟部合作，加強經濟部推薦企業及媒合機制，鼓勵更多企業踴躍參與計畫。

教育部指出，配合台灣產業海外布局與人才需求，113年先以目前學校招生較穩定、簽有國際合作項目、具有良好產學合作人才培育基礎、生源潛力巨大的國家為優先，設置越南、印尼與菲律賓等3國海外基地，與目前主要生源國別一致。114年規劃新增設置泰國海外基地，以擴大招收國際生來台及留台。