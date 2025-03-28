2025中華醫大校園徵才就業博覽會　近百業者提供1600多個職缺

▲中華醫大校長孫逸民(右二)、勞動部雲嘉南分署台南就業中心洪儷瑋主任(左二)及台南市勞工局職訓就服中心郭新展課長、研發處處長殷立德等一起主持2025校園徵才就業博覽會啟動儀式。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

畢業季即將來臨，搶得就業先機，中華醫事科技大學28日舉辦校園徵才就業博覽會，吸引近百家業者設攤徵才，其中醫院多達55家，在國內鬧護理師荒之際，各大醫院卯勁延攬護理新血，1千多個護理師職缺向護理系應屆畢業生招手，更有醫院直接辦理筆試和面試，應徵護理師，畢業就業無縫接軌。

因應蛇年，2025中華醫大校園徵才就業博覽會以「薪光巳蛇，職奔前程」為主題，開幕式於上午10時舉行，學生熱舞社表演為活動揭開序幕，校長孫逸民、勞動部雲嘉南分署台南就業中心洪儷瑋主任、台南市政府勞工局職訓就服中心郭新展課長、研發處處長殷立德等貴賓出席，一起主持啟動儀式。

大批醫療院所進駐徵才是中華醫大校園就業博覽會的特色，每年都吸引來自全國各地的醫院設攤徵才，今年總共有55家醫院參加，從醫學中心到區域醫院都有，且不乏知名的大型醫院。除了到場設攤徵才，也有醫院透過護理系辦公室推薦收件，網羅優秀護理生力軍。

中華醫大孫逸民校長致詞表示，培育醫療健康產業人才是華醫的辦學特色，創校57年來，畢業校友投入醫療領域不計其數，為國人的健康照護做出具體貢獻。除了歷史悠久的護理、醫學檢驗等系科校友深受醫療所院愛用，視光、語言治療、生醫美容、長照、食品營養、餐旅、職安、環安等系科人才，也在相關領域發揮所學專長，不管是創業或就業都有優秀表現，受到業界肯定。這次校園徵才就業博覽會，吸引近百家業者到校設攤求才，就是對華醫人才培育的肯定，期盼業者找到好人才，學生找到適合的工作，徵才與就業兩全其美、皆大歡喜。

雲嘉南分署台南就業中心洪儷瑋主任等貴賓稱讚中華醫大對專業人才培育的投入和貢獻，更鼓勵學生把握機會踴躍投擲履歷，還沒畢業就找好工作，畢業就業零距離，在職場大展身手。

各大醫院頻傳護士荒，為搶得先機網羅護理新血，到場設攤的醫院除了展示各項福利、薪資待遇，也準備小紀念品贈送學生，來自台北的三軍總醫院更直接筆試和面試，錄取者畢業後可直接到院上班。

護理系系主任黃惠子表示，護理師離職潮引發各大醫院護士荒，期盼政府和醫院能加快護理薪資待遇改革，讓護病比合理化，有助於護理人員願意留在職場貢獻心力。此外，依據各醫院開出的護理師薪資待遇，月薪平均約是4.5至5萬元，如果有輪大小夜班，更上看6~7萬元，比起其他行業，護理師的薪水相對穩定，歡迎有更多年輕學子加入護理人行列。

護理系應屆畢業生踴躍參與，同學相偕比較各大醫院的福利和待遇，除了薪水、三節獎金外，是否離家近都是學生考慮的因素。學生表示，如果要到外縣市的醫院上班，希望有宿舍可住，以減少租屋負擔。

中華醫大表示，雖然醫院徵才是華醫就業博覽會的特色，但除了醫院外，也有不少生技公司、長照機構、工程科技、眼鏡公司、文教機構、餐飲業及國軍單位參與設攤，總計開出1600多個職缺向應屆畢業生招手。為感謝企業進駐設攤為華醫學子提供就業機會，開幕式後，孫逸民校長也偕同與會貴賓到各攤位向業者致意，也為求職面試的學生加油打氣。