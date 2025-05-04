哀悼「老爹」許歷農　侯友宜：經歷戰火烽煙、始終以國家為念

▲侯友宜曾替許歷農慶生。（圖／翻攝侯友宜臉書）

記者鄭佩玟／台北報導

民國8年出生，高齡107歲的退役上將、退輔會前主委許歷農，今（4日）清晨於睡夢中在榮民總醫院去世，享嵩壽107歲。新北市長侯友宜2023年代表國民黨參選總統，當時特地拜訪許歷農幫他過生日，獻上生日蛋糕，稍早也在臉書表達哀悼，「經歷戰火烽煙，始終以國家為念。」一定會惦記每回見面，許老爹的再三叮嚀——愛這個國家，繼續為生活的土地付出努力。

出生於1919年（民國8年）的許歷農為中央軍校16期畢業，生前曾參與抗日戰爭、國共內戰、八二三砲戰等大大小小知名戰役。晚年因不滿前總統李登輝的政見而退出國民黨、轉而加入新黨，致力推動兩岸和平統一。

新北市長侯友宜2023年代表國民黨參選總統，當時特地拜訪許歷農幫他過生日，獻上生日蛋糕，更曝許歷農每天都會固定到公園散步兩次，維持規律作息，天天運動，雖然已經高齡百歲但偶爾還是喜歡吃吃速食店的雞翅，看到許老爹講話中氣十足、視力、記憶力依舊、身體硬朗，我們也備感高興。

當時許歷農還對侯友宜說，自己參與過抗日戰爭以及國共內戰，親眼見證戰爭的殘酷，「不死就是天命」，希望下一代不要與他有相同經歷，期許兩岸和平。

侯友宜今日上午透過臉書表達哀悼之情，「經歷戰火烽煙，始終以國家為念。」敬悼許歷農上將，一生為國。自己和大家一樣，都喊將軍「許老爹」，老爹是親切可敬的長輩，思路清晰、記憶力絕佳。這幾年為他慶生，老爹第一個許的願望總是「國泰民安」，我們都曉得這四個字的重量，代表什麼樣的責任。

侯友宜感嘆，一定會惦記每回見面，許老爹的再三叮嚀——愛這個國家，繼續為我們生活的土地付出努力。

