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首款蘋果摺疊機　「毫無痕跡」「超耐鉸鏈」將成亮點

（示意圖／翻攝自MacRumors）

▲iPhone摺疊機示意圖。（圖／翻攝自MacRumors）

圖文／CTWANT

蘋果首款摺疊式iPhone的開發雖仍未正式亮相，但近來關於其鉸鏈設計與螢幕品質的細節持續曝光。根據長期追蹤蘋果消息的多位分析師與科技媒體，包括《彭博社》記者古爾曼（Mark Gurman）與供應鏈專家郭明錤（Ming-Chi Kuo）的消息顯示，蘋果將該裝置定位為旗艦級產品，直接追求在功能與硬體品質上全面超越競爭對手。

綜合外媒報導指出，目前最受矚目的關鍵零組件之一，就是鉸鏈結構。根據微博上具高度準確率的爆料帳號「剎那數碼」指出，蘋果在摺疊式iPhone的鉸鏈，將採用液態金屬材質，也就是非晶態金屬（又稱金屬玻璃），其抗彎曲與抗變形能力極強，據稱強度可達鈦金屬的2.5倍。這種設計可有效提升耐用性，同時有望減少摺痕問題，使柔性OLED螢幕在展開時幾乎看不出折痕，這將成為與現有摺疊機最大區隔。

除了微博帳號爆料外，其實供應鏈專家郭明錤先前也曾透露過，蘋果的摺疊式iPhone鉸鏈可能為液態金屬、鈦金屬與不鏽鋼的混合設計。

郭明錤也提到，摺疊式iPhone將配備一塊約7.8吋的內部主螢幕與5.5吋的外螢幕，設計上將不使用Face ID，而改採結合Touch ID的電源鍵。相機部分預計包含兩顆後鏡頭與一顆前鏡頭，電池容量則為高密度設計，展開狀態下機身厚度為4.5mm，摺疊後為9至9.5mm。

而在螢幕部分，《彭博社》記者古爾曼在其《Power On》專欄中提到，蘋果目前設定的發表時程為2026年秋季的重大新品發表會，預期將在該年9月登場。但由於摺疊式iPhone開發難度極高，內部消息指出不排除延至2027年正式量產。

古爾曼也提到，蘋果的策略與競爭對手有顯著差異，其目標是推出一款完全成熟且工藝精湛的摺疊裝置，除了強調高耐久性的鉸鏈結構外，同時也目標要打造出「毫無摺痕」的螢幕，以滿足高端市場需求「蘋果希望透過在摺疊螢幕展開時讓摺痕更不明顯的方式，來區別於競爭對手。」

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