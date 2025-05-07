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急診醫曝「每周都有小學生被打送醫」！網嘆：公立學校是重災區

急診醫師透露，小學生、中學生被同學毆打的案例明顯升高。（示意圖／翻攝自photoAC）

▲急診醫師透露，小學生、中學生被同學毆打的案例明顯升高。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

校園暴力、霸凌案件層出不窮，急診醫師「達特傑生」就透露，近幾年來小學、中學生被同學毆打的案例明顯升高，特別是小學生，幾乎每週都能在急診遇到。貼文曝光後，不少網友感嘆「沒想到現在連小學生都這麼充滿暴戾之氣」、「其實老師也被打，只是老師不一定有去醫院而已」、「公立學校已經是重災區了，看到家長們狂搶私立學校的學位就明白怎麼回事了」。

達特傑生昨（6）日在社群平台Threads發文表示，在急診室這幾年來，感覺到小學、中學生被同學毆打的案例明顯升高，尤其是小學生，幾乎每週都能在急診遇到，他呼籲「這點真的需要大家來關心，希望只是我個人的感覺偏誤」。

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貼文一經曝光，許多網友紛紛在底下留言，「公立學校已經是重災區了，看到家長們狂搶私立學校的學位就明白怎麼回事了」、「沒有錯哦！我是學校護理師，我都在案發現場」、「小孩一定要讀私校，讀書可以不用第一名，但不能讀書讀到被殺死」、「小孩目前中班，今天回來告訴我，班上男同學對她說要殺了她的頭，孩子事後有告訴老師，老師也有即時處理管教男孩」、「我在放射科遇到8歲只是想勸架的孩子，最後因為跑太慢被同學追上拿東西打頭」。

也有人說到，「不是你的錯覺，因為正常人不生小孩，底層狂生，心理出問題的年齡層開始往下降」、「其實老師也被打，只是老師不一定有去醫院而已，我就被2個打架的小學生打過」、「上次遇到一個家長去驗傷提告，結果是她兒子為了搶球先去勒人家的脖子，對方呼吸不過來只好動手」、「第一線教師也應該很有感，越來越多情緒障礙的小朋友」、「連學校老師都要毆打家長了，不是你的感覺偏誤」、「老師都不能管，那就學生自己大亂鬥啊」、「網紅也是一言不合就上擂台互毆，所以就模仿嘍」。

還有人指出，「我聽過我爸講以前學校更多打架、鬥毆事件，只是以前資訊不流通只能靠口述而已」、「沒想到現在連小學生都這麼充滿暴戾之氣，不免讓人擔心，社會上有許多的家庭教育都出了很大的問題了」、「小時候被霸凌欺負的都長大了，自然會叫自己小孩被欺負就不要客氣。因為以前學校及老師把這些惡行搓湯圓搓掉」、「不是增加了，是以前到底誰打架會去看醫生，除非是牙齒掉了，還是真的破了很大洞要縫」、「現在看一堆短影片的小孩個性都會越來越極端，看自己姪女姪子的感覺」、「不是，因為現在教育單位也沒什麼權力去管教約束」。

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