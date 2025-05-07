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買蔥抓餅加蛋！他見「這1幕」無奈笑：不排除提告早餐店阿姨

民眾到早餐店買蔥抓餅加蛋，結果拿到是「分開的蛋和蔥抓餅」。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲民眾到早餐店買蔥抓餅加蛋，結果拿到是「分開的蛋和蔥抓餅」。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

圖文／CTWANT

不少人在買早餐時，會習慣加一顆蛋補充營養。日前就有民眾分享，自己在早餐店買蔥抓餅加蛋，本以為是蔥抓餅「裡面」加蛋，沒想到拿到早餐後，他發現早餐店將荷包蛋和蔥抓餅分開放，讓他無奈開玩笑表示「不排除提告早餐店阿姨」。

近日有網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，分享自己去早餐店買蔥抓餅加蛋，沒想到早餐店把荷包蛋放在蔥抓餅上，並不是大家普遍認為「包在蔥抓餅裡」的蔥抓餅加蛋，讓原PO拿到後開玩笑地說「不排除提告早餐店阿姨，到底誰蔥抓餅加蛋會加荷包蛋」。

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貼文一出吸引3千多名網友按讚，不少網友紛紛留言「很明顯是最後忘記加進去，做一個特別版補給你了耶」、「忘記加了，只好直接放上一顆！我有時候也會忘記，但是我會跟客人說明」、「一定是你叫了阿姨對吧，你叫姐姐可能就多送你吃的了」、「什麼阿姨，要叫姐姐」、「我都叫早餐店這樣煮」、「不得不說，很有創意啊」。

也有網友分享點餐的奇葩經驗，「我以前大學早餐店我跟店員說我要饅頭夾一個蛋，結果她聽成饅頭加一顆蛋，給我一個饅頭，一顆生雞蛋，我也矇了，拿著一顆生雞蛋陪我上一整天課」、「上次買布丁豆花，也給我白豆花加統一布丁」、「蘿蔔糕加蛋拿到荷包蛋真的超氣耶」、「我還遇過最慘的，有次去餐廳吃飯，看到菜單有蚵仔麵線，因為我愛吃，立馬就點了，結果來了一碗蚵仔湯加麵線，驚嚇之餘，還是默默的吃完了」、「這還算正常，我遇過飯糰加蛋，結果給我一個飯糰和荷包蛋的」。

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