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2024出國次數女＞男！她好奇「台男比較宅嗎」　網嘆：經濟責任重

一名女子疑惑，台灣男性出國人次遠低於女性，是否與「不喜歡」、「宅」有關。（示意圖／翻攝自unsplash）

▲原PO疑惑，台灣男性出國人次遠低於女性，是否與「不喜歡」、「宅」有關。（示意圖／翻攝自unsplash）

圖文／CTWANT

疫後台灣人出國熱度不減，根據交通部觀光署統計資料，2023年及2024年，台灣女性出國人次都明顯高於男性，特別是20～29歲的年齡段。就有一名女子好奇發問，「為什麼男生普遍對出國旅遊缺乏興趣？是因為比較宅嗎？」引來不少網友回應「男生要存錢娶老婆」、「沒錢就沒資格談戀愛」、「因為男人不被允許過太爽，除非你很有成就很有資產」。

根據觀光署統計數據，2024年台灣女性出國人次整體大於男性，若按照年齡層分布，其中落差最大的年齡層是20～29歲，女性139.2萬人次、男性96.5萬人次。而從2023年數字來看，20～29歲的年齡段裡，女性出國人次為99.7萬、男性67.6萬。

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就有一名女網友在Dcard以「為什麼男生都比較宅，不喜歡出國？」為題發文，表示她1年會去1至2次日本，原本以為自己算是不常出國，其實看數據已經高於一般男生了，「真心勸年輕人有體力的時候要出國走走，不然老了後要玩也沒體力了……為什麼男生普遍對出國旅遊缺乏興趣？是因為比較宅嗎？」

貼文曝光後，不少男網友在底下留言，「統計數字上面看到男生就是負擔比較重，所以比較少出國，還要被說嘴，誰不喜歡出國玩？」、「大部分的男生退伍後，拼高工時賺錢買房買車交女友，哪來的時間出國？」、「沒辦法，台灣男生沒房、沒車、沒存款，就會被社會靠杯，沒錢就沒資格談戀愛」、「男生要存錢娶老婆啊，女生結婚有人會要求她存款多少嗎？」、「覺得這種不出國就很宅的言論很…男生經濟責任就比較重呀，哪像女生月光也OK」。

也有人說到，「時常出國後存不到錢，想找對象的時候再來被說不求上進，除非是像我這樣不想找對象，才有辦法一年出國玩好幾次」、「女生會硬擠出錢和時間出國，男生是天時地利人和才會出國」、「沒錢啊，去日本一趟5天4夜的旅費，可以是我好幾個禮拜的伙食費欸」、「錢拿去炒股他不香嗎」、「出國能得到什麼收益嗎？就只是幾天的快樂而已」、「很多時候女生看到自己朋友都在出國體驗人生、秀美照等等，就會有攀比心態……當然男生也會有，但我觀察下來似乎就沒那麼嚴重」。

另有女性網友指出，「社會氛圍跟同儕影響吧」、「我覺得男生好像比較喜歡把錢花在有實質回報的事情上，例如車子房子股票之類的，或是追女生，就是比較目標導向，對於花錢創造回憶好像普普」、「我老公超愛出國，我們每年都會一起出國」、「有詢問過不愛出國的男生朋友，理由大概是：對出國沒興趣、懶、找不到人、請假麻煩，很少聽到不想花錢或想省錢的」、「我跟我男友都覺得出國很浪費時間」、「也有女生不愛出國的，我跟男友覺得在台灣玩就很開心了，出國太累了回來上班會忙炸」。

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