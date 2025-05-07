知名連鎖健身房突倒閉！欠房租「公告1天就關門」　已20人受害

▲「打鐵健身」台中南屯店爆倒閉風波。（圖／翻攝畫面打鐵健身官網）

圖文／CTWANT

知名連鎖健身房「打鐵健身股份有限公司」近期再度爆出分店倒閉風波。繼今年3月南港店無預警關門後，台中南屯店也因積欠房租，於5月1日突然停止營業，令不少剛購買健身服務的民眾措手不及，引發消費糾紛。

台中市政府法制局表示，已有20名民眾向市府申訴，指出在4月才購買健身服務，卻在4月30日才被通知隔天將停業。業者僅在臉書發布聲明稱「因場地因素即日起終止營業」，並附上退款申請的線上表單，但未清楚說明退費計算方式及時間，引發消費者不滿。

[廣告]請繼續往下閱讀...

法制局消保官指出，業者積欠房租已久，導致店面遭到迫停，但僅提供模糊不清的線上表單，未公開退費窗口與明確退款機制，呼籲業者應主動出面說明並妥善處理後續消費爭議。

「打鐵健身」2024年4月曾宣布與「三百壯士健身房」合作，並延攬知名金鐘主持人蔡尚樺擔任行銷長。然而合作僅維持半年多便告拆夥。今年3月南港店在短短5天內發出停業公告即關門，還傳出前員工遭欠薪，引起社會關注。

法制局消保官表示，業者為全國連鎖的健身品牌，除在台中市有南屯店分店，在雙北、桃園共有8間分店。業者南港店在今年3月間甫傳出結束營業訊息，又短時間內於4月份停止台中南屯店經營。業者先前雖稱提供消費者5月1日起免費使用場館設施，並退還消費者未到期費用，惟現因場所欠租而無法使用，業者退款如何落實，業者應出面說明清楚。

吳消保官提醒，消費者購買健身服務時，宜選擇按月付款方案；如預付且累計金額超過5,000元時，應請業者提示履約保證的證明文件，再行購買，購買後也建議儘速使用完畢，切勿一次購買大量健身課程或長期健身會籍，以免因業者倒閉而求償無門。

延伸閱讀

▸ 神棍父子2／台南永龍宮收驚變性騷 市府高層哥哥藉淨身約女信徒去摩鐵

▸ 女同事狂送早餐、偷拉他手還喊「我等你們分手」！他崩潰求助 網建議：送性平

▸ 原始連結