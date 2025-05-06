嘉義地檢署母親節關懷活動　溫暖受保護管束人及更生人

▲▼ 嘉義地檢署結合榮譽觀護人協進會及更生保護會辦理母親節關懷活動 。（圖／嘉義地檢署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

母親節是一個感恩溫馨的日子，嘉義地檢署為了關懷受保護管束人及更生人，在母親節前夕，分別結合嘉義榮譽觀護人協進會及更生保護會嘉義分會，辦理受保護管束人及更生人的母親節溫馨關懷活動，藉由活動頒發慰問金及物資，表達祝福及勉勵之意。

嘉義地檢署蔡宗熙檢察長致詞時表示，母親是很偉大的女性，當懷孕有了小孩，就像懷了一個希望，一輩子都在為這個希望，不喊苦，不喊累，默默的付出。蔡檢察長舉了他實際辦過的一個案子，一個判處無期徒刑的受刑人阿海，服刑近20年後假釋出獄，因特殊身分，求職四處碰壁，最後只好在地下賭場當圍事。圍事期間，發現一位年約60歲的貴婦經常來賭場，引發阿海擄人勒贖的動機。案發之後，很快就鎖定阿海為主謀找人一起犯案，但人質無法得知藏匿之處。隨著日子一天一天經過，家屬越來越著急，因該婦女有罹患高血壓、糖尿病等慢性疾病，已經很多天沒服藥，擔心婦女的安危，不得已只好直接逮捕阿海訊問。

一開始阿海堅不吐實，後來檢察官和阿海聊起為何又要再幹一票？阿海才告訴檢察官他很不孝，服刑這麼久沒有辦法孝順母親，出獄後本想找份工作孝順母親，但求職四處碰壁，最後才決定，幹一票大的，讓母親有足夠的錢，他再進去監獄也甘願。蔡檢察長稱讚阿海很孝順，可惜用錯方法，最後阿海卸下心防，告訴檢察長，人質順利救出，案件圓滿解決。

蔡檢察長告訴在場所有的同學，一個在獄中服刑近20年的人，這個世界已經遺忘了還有這個人存在，只有母親，默默的舟車勞頓，大包小包的，只為了看兒子一眼，數十年如一日。所謂盡孝，不是賺錢給母親吃好穿好，最重要的，是讓母親不要操煩，讓母親能安心。想想媽媽對你們的期望達成了沒？能不能不讓媽媽操心？期盼各位同學，以此目標前進。