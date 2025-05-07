▲高雄小港機場東側立體停車場今日動工。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市議員陳善慧今（7）日在議會總質詢時，提出高雄應興闢「第二座國際機場」，才可解決小港機場目前宵禁困境，讓大型飛機可以24小時降落。高雄市長陳其邁認同表示，從長遠角度來看，高雄24小時國際機場應該現在開始規劃，並喊話中央規劃要更前瞻，提前預作設想，對南部發展更有利。

陳慧善指出，小港機場的宵禁問題，造成旅客洽公也好、旅遊也好，相當不便，因此高雄應該興建一座24小時國際機場，讓班機可以24小時在高雄降落，但在還沒著落之前，應該要爭取第五航權開闢洲際航班，讓外籍航空可短暫停留高雄轉機。

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▲高雄需24小時機場解決宵禁困境，陳其邁喊話中央：規劃要更前瞻。（圖／記者賴文萱翻攝）

對此，陳其邁表示，針對高雄打造24小時國際機場議題，如果在5年前來討論時間是比較早，但現在因為高雄變化速度很快，這幾年南科產值已超越竹科，高雄半導體整個產業包含供應鏈廠商等發展可以說非常快，因此，應該現在就開始規劃24小時國際機場。

陳其邁提到，現在網購平台線上購物多要透過航空運輸，但桃園機場已經飽和，因應貨運物流問題以及颱風分散風險等，高雄是最好的選擇。

目前小港機場最大困境是噪音問題，如果要升級成24小時機場，當地民眾接受度不高。在各種考量下，陳其邁認為，在南星計畫區外海擴建24小時國際機場，就不會有噪音問題，填海造陸達1000公頃，也可以滿足未來產業發展需求，這是一個絕佳的選擇。

陳其邁也喊話交通部「規劃應該要更前瞻」，能夠看到未來整個南部的發展來預作設想，從長遠角度來看，在高雄外海配合捷運路網興建一座24小時國際機場，目標打造東南亞廉價航空總部及貨運樞紐總部，都是對南部發展有利的。

至於一座機場動輒要蓋10年、15年，在這過渡期，小港機場可爭取廉價航空、第五航權開闢，加強跟東南亞城市的連結。

▲▼新航廈計畫里程碑！高雄小港機場東側立體停車場動工。（圖／記者賴文萱翻攝）

而高雄國際機場新航廈計畫指標性工程—東側立體停車場工程今天也動工，完工後可提供超過2,300個汽、機車停車位。交通部長陳世凱強調，高雄機場為南台灣的國際門戶，配合政府全力推動「新南向政策」及「南北雙空港大計畫」，在促進區域產業經濟及觀光發展中扮演重要角色，因此投入880.8億元，分兩期建設年容量1650萬的集中式大航廈。 陳世凱表示，目前推動中的第一期建設計畫經費434.64億元，涵蓋東側立體停車場、A滑行道北移、新建C指廊及新航廈東半側等重要工程，要求民航局務必於2032年如期如質完成建設。