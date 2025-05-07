罷免案「一案預算約1700萬」　李進勇：須申請動支二備金

▲中選會主委李進勇。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

大罷免潮進入白熱化階段，國民黨立委張智倫今（7日）在內政委員會質詢時問到，公投與罷免是否可綁在同日舉行，以節省行政成本？對此，中選會主委李進勇強調3原則，合法、減少社會成本支出、考量選務能量。至於經費問題，李表示，一案預算大約抓1700萬至1800萬，由於年度預算無法支應，因此要向行政院申請第二預備金。

張智倫指出，今年除了罷免案還有公投案，罷免跟公投能不能綁在一起？其實沒有明文規定，但公投法規定，公投日訂在8月第4個星期六，民國110年起每2年舉行一次，今年就是定在8月23日。

張智倫問到，罷免案跟公投案有沒有辦法綁在一起？因為這樣可以節省很多行政成本跟納稅錢，「若沒有綁在一起，每投一張公投票要花1500元納稅錢，今年這麼多罷免案有沒有辦法跟公投案綁在一起？」

對此，李進勇說，有關公投部分，如果是立法院作成決定交付中選會辦理投票，時間是非常確定，也就是公投日根據公投法在8月23日，立法院送來的話要有90天的宣告期，所以立法院大概在5月24日左右要送到中選會進行公告。

至於罷免案部分，李進勇說，成案的時間不同，因為查對時間會有落差，且投票時間法律有明文規定要在成案的20到60天內辦理投票。所以罷免案的時間比較複雜，什麼時候到達成案的條件，現在難以預料。

張智倫追問，是否支持公投與罷免案綁在一起？李進勇說，第一，一定要合法；第二，要減少社會成本支出；第三，考慮選務能量；基於這三個考慮，委員會會做出深入決定。他強調，這不是個人支持與否的問題，他沒有預設立場。

張智倫接著再問，辦理罷免需要花多少經費、經費來源為何？李進勇說，中選會確實為了經費問題傷透腦筋，因為有不確定的因素很多，每個個案因選區規模、地域範圍、人口多寡都會影響，但差距不會太大。

李進勇說，以去年台中第2選區罷免案為例，大約花費近2000萬；若以台北第5選區來看，因人口較少、集中，大約是1500萬左右，「平均一個案子抓1700到1800萬元」。

至於經費問題，李進勇提到，因為中選會的年度預算無法預料，因此要向行政院申請動支第二預備金。