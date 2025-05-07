　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南韓央行行長李昌鏞：美國施壓亞洲國家升值　韓元受台幣牽動

▲南韓央行行長李昌鏞。（圖／達志影像）

▲南韓央行行長李昌鏞。（圖／達志影像）

記者張靖榕／綜合報導

南韓中央銀行「韓國銀行」總裁李昌鏞（Rhee Chang-yong）6日在義大利米蘭出席亞洲開發銀行（ADB）年會時警告，受全球經濟與韓國國內政治不確定性影響，外匯市場波動將可能持續一段時間。他並指出，美國政府正在向亞洲國家施壓，要求貨幣升值，以縮小對美貿易順差。

《韓聯社》報導，李昌鏞表示，近期包括韓元在內的亞洲貨幣普遍走強，背後原因之一正是美方對各國匯率政策的干預壓力。他補充，目前仍不宜斷言韓元兌美元是否已觸底，並強調韓國央行無法單方面改變匯率走勢，「匯率任何變動都有利弊」，管理其波動才是當務之急。

李昌鏞指出，韓元貶值有助出口，但升值則有利進口，整體而言，央行將與美方磋商可能應對措施。他也坦言，目前難以掌握美國究竟是希望美元強勢還是弱勢，「這也是我們與華府需要深入討論的議題」。

綜合《南韓中央日報》與《南韓先驅報》報導，近期韓元升值部分與台幣強勢升值帶動有關。台幣5日單日升值幅度高達5％，創1988年以來新高，市場預期台灣當局可能允許台幣升值，以因應美方施壓並在關稅談判中爭取空間。台幣走強帶動韓元與其他亞洲貨幣連動上漲，顯示區域貨幣政策面臨高度外部政治經濟牽動。

目前，韓美雙方已於4月將匯率議題納入雙邊貿易談判的四大項目之一，與關稅政策並列，未來匯率是否成為談判籌碼，將成為觀察焦點。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
531 3 2260 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
傻愛宥勝10年慘當「白富美」備胎！　慈惠離婚止血
傳慈惠斷10年婚！　宥勝經紀人：有收到回覆
快訊／不可思議逆轉！　頭號種子季後賽吞2連敗
韓央行大實話「美施壓升值」？中經院院長看原文：非如此
55名「豬仔」返台畫面曝　脫困者：被虐待毆打
快訊／台南死亡車禍　男騎士遭輾頭慘死
印度開轟！巴基斯坦宣布「關閉領空48小時」　要求旅客立即回家
文湖線異常！　上班族擠滿月台

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美方正與17國進行談判！　美財長證實：沒有中國

印巴衝突升溫！印度空襲喀什米爾「8人死亡」　巴基斯坦擊落5戰機

美中本周瑞士談判！　美財長：不期望達成重大協議

印度開轟！巴基斯坦宣布「關閉領空48小時」　要求旅客立即回家

以色列轟炸加薩學校釀22死！　居民罕見怒吼：哈瑪斯滾出去

調查畫面曝光！　緬甸掃蕩詐騙「遣返55名台灣人」

南韓央行行長李昌鏞：美國施壓亞洲國家升值　韓元受台幣牽動

再嗆中國「沒和美做生意」重創經濟！　川普：他們想見面談判

印度砲轟巴基斯坦釀8死！　巴方稱「擊落3架印戰機」

川普「讓美國貿易逆差再次擴大」！　3月4.2兆元創歷史新高

【崩潰】國1嚴重4車連環撞！肇事駕駛抱頭狂跳腳

FANTASY BOYS疑似求救　隊長嫝珉瑞多次「手比540」

#李珠珢 婉拒C位讓給學姊　走回邊邊位置！球迷讚：又被圈粉

#白沙屯媽祖 睽違200年首度造訪南投！鑾轎抵名間民眾嗨翻

百想／廉惠蘭奪女配獎！IU台下含淚　《苦盡》崔代勳獲男配：哈洗XD

劉德華女兒「炫父」沒人信　學校喊：我爸是劉德華

【史上最辛苦】頭旗君被海放！翻山越嶺趕會白沙屯媽祖

【珠珠寶貝】李珠珢場邊牽起男孩小手！網見互動畫面超羨慕

Met Gala／JENNIE.LISA.ROSÉ合體　和S.COUPS合照太養眼

睽違200年首度造訪南投　媽祖鑾轎抵名間民眾嗨翻

美方正與17國進行談判！　美財長證實：沒有中國

印巴衝突升溫！印度空襲喀什米爾「8人死亡」　巴基斯坦擊落5戰機

美中本周瑞士談判！　美財長：不期望達成重大協議

印度開轟！巴基斯坦宣布「關閉領空48小時」　要求旅客立即回家

以色列轟炸加薩學校釀22死！　居民罕見怒吼：哈瑪斯滾出去

調查畫面曝光！　緬甸掃蕩詐騙「遣返55名台灣人」

南韓央行行長李昌鏞：美國施壓亞洲國家升值　韓元受台幣牽動

再嗆中國「沒和美做生意」重創經濟！　川普：他們想見面談判

印度砲轟巴基斯坦釀8死！　巴方稱「擊落3架印戰機」

川普「讓美國貿易逆差再次擴大」！　3月4.2兆元創歷史新高

渣打銀行：利用美股反彈　部份資金轉往歐洲、亞洲資產

學生專屬福利！Cursor Pro限時一年免費用

美方正與17國進行談判！　美財長證實：沒有中國

印巴衝突升溫！印度空襲喀什米爾「8人死亡」　巴基斯坦擊落5戰機

罷免李彥秀連署送件142%　吳欣岱千字文先表態：不會參加補選

李孝亮若遭押二階連署送件可委託？　李進勇：送件一定要領銜人

台中婦市場突癱軟！擔心沒人回家做晚餐　警當外送員才願送醫

康橋車隊遭逆向衝撞　惡駕駛狂吸毒上路釀7傷...藥頭也被押了

外幣理財成新顯學　萬事達卡數據驅動高端族群資產新布局

報稅季「三大詐騙話術」曝光！內政部：不注意個資跟錢都飛了

【不要睡！】爸哄睡完準備睡覺嫩嬰卻起床了XD

國際熱門新聞

美晶片關稅將拍板！　據傳25％至100％

川普「讓美國貿易逆差再次擴大」！　3月4.2兆元創歷史新高

歐盟反擊！將對川普發出1000億歐元關稅威脅

相戰何太急？印、巴衝突的根源

一家五口去迪士尼玩　爸崩潰：一天噴4萬元

印度砲襲巴基斯坦克什米爾9地　兩國邊境爆交火

川普再嗆中國「沒和美國做生意」重創經濟

印度開轟！巴基斯坦宣布「關閉領空48小時」

川普關稅政策搖擺　美股收黑近400點

以軍炸加薩釀22死　居民怒：哈瑪斯滾出去

即／德國新總理出爐！梅爾茨上台率領聯合政府

加國總理上任首訪美「加拿大是非賣品」　川普：別說不可能

豪華遊艇趴　比基尼妹狂歡一半翻船了

印度砲轟巴基斯坦釀8死　巴方稱擊落3架戰機

更多熱門

相關新聞

川普「讓美國貿易逆差再次擴大」！　3月4.2兆元創歷史新高

川普「讓美國貿易逆差再次擴大」！　3月4.2兆元創歷史新高

美國政府7日公布數據顯示，在總統川普宣布關稅新政前夕，進口激增導致3月貿易逆差擴大至1405億美元（約新台幣4.2兆元），創下美國單月史上最大逆差紀錄。

穩經濟！陸今公布最新金融政策　

穩經濟！陸今公布最新金融政策　

加國總理上任首訪美「加拿大是非賣品」　川普：別說不可能

加國總理上任首訪美「加拿大是非賣品」　川普：別說不可能

川普稱胡塞武裝同意不互相攻擊　宣布美軍立即終止轟炸

川普稱胡塞武裝同意不互相攻擊　宣布美軍立即終止轟炸

美晶片關稅將拍板！　據傳25％至100％

美晶片關稅將拍板！　據傳25％至100％

關鍵字：

南韓央行李昌鏞美國台灣貨幣升值

讀者迴響

熱門新聞

宥勝爆離婚！配偶欄空白

夫妻跟前男友擠套房　老公遭打死全身41處傷

岳父生病住院！禽獸女婿竟性侵丈母娘

國二生發燒快篩出爐　「家長嚇一大跳」

被叫「雲豹小公主」　賴品妤：奴才命才這樣看

女童弄濕特斯拉被索賠4.1萬！Cheap：啥破車

陳乃榮、賴琳恩遭傳婚變回應了　驚爆「有女兒」

李珠珢應援非C位不站　遭知情人士爆「無底線鬧事」　

台幣升值一堆嗨「出國變便宜」　Cheap嗆蠢蛋

美晶片關稅將拍板！　據傳25％至100％

受天宮周圍有龜蛇！廟方提醒香燈腳：別傷害

宥勝悄搬離200坪清水農宅！「住家圍帆布遮偷拍」

快訊／白沙屯媽祖進彰化　大迴轉告別南投

宥勝婚變導火線瘋傳2原因！　知情者爆：2人早就離婚

白沙屯媽帶香燈腳爬山！200年首度駐駕受天宮

更多

最夯影音

更多

【崩潰】國1嚴重4車連環撞！肇事駕駛抱頭狂跳腳

FANTASY BOYS疑似求救　隊長嫝珉瑞多次「手比540」

#李珠珢 婉拒C位讓給學姊　走回邊邊位置！球迷讚：又被圈粉

#白沙屯媽祖 睽違200年首度造訪南投！鑾轎抵名間民眾嗨翻

百想／廉惠蘭奪女配獎！IU台下含淚　《苦盡》崔代勳獲男配：哈洗XD

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面