南韓央行行長李昌鏞：美國施壓亞洲國家升值　韓元受台幣牽動

▲南韓央行行長李昌鏞。（圖／達志影像）



記者張靖榕／綜合報導

南韓中央銀行「韓國銀行」總裁李昌鏞（Rhee Chang-yong）6日在義大利米蘭出席亞洲開發銀行（ADB）年會時警告，受全球經濟與韓國國內政治不確定性影響，外匯市場波動將可能持續一段時間。他並指出，美國政府正在向亞洲國家施壓，要求貨幣升值，以縮小對美貿易順差。

《韓聯社》報導，李昌鏞表示，近期包括韓元在內的亞洲貨幣普遍走強，背後原因之一正是美方對各國匯率政策的干預壓力。他補充，目前仍不宜斷言韓元兌美元是否已觸底，並強調韓國央行無法單方面改變匯率走勢，「匯率任何變動都有利弊」，管理其波動才是當務之急。

李昌鏞指出，韓元貶值有助出口，但升值則有利進口，整體而言，央行將與美方磋商可能應對措施。他也坦言，目前難以掌握美國究竟是希望美元強勢還是弱勢，「這也是我們與華府需要深入討論的議題」。

綜合《南韓中央日報》與《南韓先驅報》報導，近期韓元升值部分與台幣強勢升值帶動有關。台幣5日單日升值幅度高達5％，創1988年以來新高，市場預期台灣當局可能允許台幣升值，以因應美方施壓並在關稅談判中爭取空間。台幣走強帶動韓元與其他亞洲貨幣連動上漲，顯示區域貨幣政策面臨高度外部政治經濟牽動。

目前，韓美雙方已於4月將匯率議題納入雙邊貿易談判的四大項目之一，與關稅政策並列，未來匯率是否成為談判籌碼，將成為觀察焦點。